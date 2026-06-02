ΣτΕ: Παράνομη κρίθηκε η άρση των μέτρων προστασίας σε μάρτυρα της υπόθεσης Siemens

Δικαστική δικαίωση πέτυχε η Α.Τ, πρόσωπο που βρέθηκε στο επίκεντρο της πολύκροτης υπόθεσης Siemens ως ουσιώδης μάρτυρας και στενή συνεργάτιδα βασικού πρωταγωνιστή του σκανδάλου, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε μη νόμιμη την απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας να διακόψει τα μέτρα προστασίας που της παρείχε επί σειρά ετών.



Με την υπ’ αριθμ. 747/2026 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ ακυρώθηκαν οι σχετικές πράξεις της ΕΛ.ΑΣ., με τις οποίες είχε αποφασιστεί η παύση της φρούρησης της κατοικίας της και της συνοδείας της κατά τις μετακινήσεις της, μέτρα που είχαν ληφθεί λόγω του χαρακτηρισμού της ως «ευπαθούς στόχου».



Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, με πρόεδρο τον Ηλία Μάζο και εισηγητή τον Ιωάννη Παπαγιάννη, έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η αιτιολογία για την άρση της προστασίας ήταν ελλιπής. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, από την προηγούμενη κρίση των αρμόδιων υπηρεσιών, με την οποία είχε αποφασιστεί η συνέχιση των μέτρων ασφαλείας, είχε μεσολαβήσει μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να προκύπτει ότι είχαν μεταβληθεί ουσιωδώς τα δεδομένα που δικαιολογούσαν την προστασία της.



Σύμφωνα με το σκεπτικό του ΣτΕ, η απόφαση της ΕΛ.ΑΣ. στηρίχθηκε κυρίως στην απουσία επαρκών πληροφοριών για ενεργή απειλή σε βάρος της Α.Κ. Ωστόσο, το Δικαστήριο έκρινε ότι η έλλειψη τέτοιων πληροφοριών δεν αρκεί από μόνη της για να θεμελιώσει την παύση των μέτρων, εφόσον δεν έχει προηγηθεί ειδική αξιολόγηση των συνθηκών και των κινδύνων που είχαν οδηγήσει λίγους μήνες νωρίτερα στη διατήρησή τους.