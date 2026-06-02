Καιρός αύριο: Ηλιοφάνεια με βροχές στα ηπειρωτικά - Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία

Snapshot Την Τετάρτη 3 Ιουνίου αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες τις θερμές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία και θα διατηρηθεί μεταξύ 9 και 32 βαθμών στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες

νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ στα πελάγη.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς και ανέμους έως 5 μποφόρ στα δυτικά τμήματα.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με θερμοκρασίες έως 29 βαθμούς και ανέμους έως 3 μποφόρ από διάφορες διευθύνσεις.

Αίθριο καιρό με τοπικές βροχές και καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας στα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά προβλέπει για αύριο Τετάρτη το Meteo, με τους ανέμους να πνέουν έως 5 μποφόρ στα πελάγη.

Αναλυτικά, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 9 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 11 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στη Κρήτη από 11 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική θα είναι αίθριος με τους ανέμους να πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ, ενώ στα δυτικά τμήματα του νομού οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με τους ανέμους να πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.

