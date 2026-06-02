ANT1: Ξεκίνησαν οι ανακοινώσεις για την επόμενη σεζόν – Το πρόγραμμα που ήδη ετοιμάζεται

Σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την τηλεοπτική σεζόν 2026-2027 βρίσκονται τα στελέχη του ΑΝΤ1, «κλειδώνοντας» σιγά σιγά τα προγράμματα της βραδινής ζώνης.

Ήδη, το απόγευμα της Τρίτης, ανακοινώθηκε η νέα σειρά «Ντέρτι», που φέρει την υπογραφή της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη.

«Ντέρτι, ο μεγάλος καημός, η βαθιά στενοχώρια, ο ψυχικός ερωτικός πόνος, το βάσανο της καρδιάς. Αυτός ο βαθιά ανθρώπινος πόνος γίνεται ο πυρήνας της νέας ιστορίας, που υπογράφουν οι σεναριογράφοι Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης και σκηνοθετεί ο Σπύρος Ρασιδάκης. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Δεκαετία του ’80… Λάμψη, χρώματα, ένταση, υπερβολή. Άνθρωποι φτιαγμένοι από εύφλεκτα υλικά και πάθη που αναβοσβήνουν σαν τις μαρκίζες. Ο τόπος ορίζεται από το εδώ, ο χρόνος από το τώρα. Και στις ατελείωτες νύχτες, οι πόλεις δεν κοιμούνται ποτέ. Παρά μόνο ζουν. Ζουν πιο δυνατά από όσο αντέχουν.

Πάτρα, 1987. Τα νέον φώτα του νυχτερινού κέντρου Ντέρτι ανάβουν. Κάποιοι θα αναμετρηθούν με τις απουσίες που έγιναν τραύμα, κάποιοι θα αναζητήσουν τα λόγια που σκέπασε η δυνατή μουσική και κάποιοι θα κυνηγήσουν τα όνειρα που θόλωσαν μέσα στους καπνούς και τις ψευδαισθήσεις. Η επιστροφή μιας νεαρής γυναίκας στην πόλη που γεννήθηκε, γίνεται η πρώτη σταγόνα της ορμητικής βροχής, που θα παρασύρει τα πάντα.

Στις αποσκευές της, μια μυστική συμφωνία, ο φόβος της επανένωσης με τη μητέρα της και μια επικίνδυνη αγάπη που πρέπει να μείνει κρυφή για να επιβιώσει. Και η ιστορία ξεκινά. Μια ιστορία που γράφεται σε 9/8 και μιλάει για αυτούς που αγάπησαν με ρίσκο, χάθηκαν μέσα στις επιλογές τους, αλλά παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή», αναφέρεται για την υπόθεση.

Δείτε το teaser του «Ντέρτι»:

Διαβάστε επίσης