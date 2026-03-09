ANT1: Μία ακόμη σειρά πάει Netflix

Οι παραγωγές του ΑΝΤ1 φαίνεται ότι ανοίγουν πανιά… για Netflix! Έτσι, μετά την πρόσφατη είδηση ότι η κωμική σειρά «Γιατί Ρε Πατέρα;» περνά την πόρτα της γνωστής πλατφόρμας, σειρά έχει ένα ακόμη σίριαλ.

Η δραματική σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης» θα προβάλλεται και στο Netflix, Ελλάδας και Κύπρου. Οι δύο νέες προσθήκες έρχονται να πλαισιώσουν την ήδη ισχυρή παρουσία ελληνικού περιεχομένου του ΑΝΤ1 στο Netflix, δίπλα στα επιτυχημένα σήριαλ «Σέρρες», «Σέρρες 2», «Σώσε Με», «Ζωή» και «Είμαι η Τζο», τα οποία έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού.

Οι συνδρομητές του Netflix, σε Ελλάδα και Κύπρο, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τoν Α΄ Κύκλο (20 επεισόδια) της σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης» από τις 15 Μάρτιου 2026. Ένα ερωτικό δράμα με έντονα συναισθηματικά φορτισμένη πλοκή, ανατροπές και χαρακτήρες που κινούνται στα όρια του πάθους και της σύγκρουσης.

Παράλληλα, από τον Ιούλιο του 2026, στο Netflix, Ελλάδας και Κύπρου, θα κάνει πρεμιέρα και η απρόβλεπτη κωμωδία «Γιατί Ρε Πατέρα;» που ξεχωρίζει για το χιούμορ, τις εκρηκτικές ατάκες και τις συνεχείς ανατροπές, που αγγίζουν το σύγχρονο κοινό. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο σειρές θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα και στο ANT1+.

«Η συνεργασία αυτή ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμα του ΑΝΤ1 και αναδεικνύει τη δυναμική του περιεχομένου του σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του καναλιού.