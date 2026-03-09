Δούκας για Βοτανικό: «Το έργο θα γίνει - Εγκρίθηκαν τα σχέδια των νέων εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη»

Ο Κώστας Μπακογιάννης έκανε λόγο για καθυστέρηση στο πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης, τονίζοντας μάλιστα ότι για δύο συνοδά έργα έχει ζητηθεί παράταση 12 μηνών και εκφράζοντας ανησυχίες για το πότε θα λειτουργήσει το ποδοσφαιρικό γήπεδο και με τι υποδομές.

Ο Χάρης Δούκας ωστόσο έδωσε την δική του απάντηση, τονίζοντας ότι η καταστροφολογία δεν βοηθάει κανέναν και πως δεν επικρατεί στασιμότητα, όπως παρουσίασε ο πρώην Δήμαρχος.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι σήμερα το ΚΕΣΑ ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, μια εξέλιξη που ήρθε σε χρόνο - ρεκόρ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε o Χάρης Δούκας:

«Ποιος δεν θέλει να γίνει η Διπλή Ανάπλαση; Όσο και αν παλεύει ο κ. Μπακογιάννης για να καταστρέψει ό,τι μπορεί, το έργο θα γίνει.

Η καταστροφολογία δεν βοηθά κανέναν και σίγουρα δεν βοηθά ένα τόσο σημαντικό έργο για την Αθήνα, όπως η Διπλή Ανάπλαση. Ο κ. Μπακογιάννης επιμένει, για μικροπολιτικούς λόγους, να παρουσιάζει μια εικόνα στασιμότητας, την ώρα που τα γεγονότα τον διαψεύδουν ξεκάθαρα.

Μόλις σήμερα το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια των νέων εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, που μάλιστα ήρθε σε χρόνο-ρεκόρ και αποδεικνύει ότι το έργο προχωρά με ταχύτητα, σοβαρή προετοιμασία και αποτελεσματικό συντονισμό.

Αντί λοιπόν για αφορισμούς, καλό θα ήταν να θυμόμαστε και τα πραγματικά δεδομένα. Η ειδική χρηματοδότηση για τις απαλλοτριώσεις εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2022. Μέχρι τις δημοτικές εκλογές, σε διάστημα ενάμιση χρόνου, δεν είχε ολοκληρωθεί καμία απαλλοτρίωση από τον κ. Μπακογιάννη. Καμία.

Αντίθετα, εμείς προχωρήσαμε σε κρίσιμες διαδικασίες και απαλλοτριώσεις, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν οι εργολαβίες και να ξεμπλοκάρουν έργα που είχαν δημοπρατηθεί χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενοι χώροι. Χρειάστηκε να απαλλοτριώσουμε περίπου 80 στρέμματα για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα έργα.

Η έγκριση του ΚΕΣΑ είναι μια ακόμη απόδειξη: η Διπλή Ανάπλαση προχωρά, ο Βοτανικός αλλάζει και η Αθήνα αποκτά σύγχρονες αθλητικές υποδομές και μια μεγάλη αστική ανάπλαση που γίνεται πραγματικότητα».