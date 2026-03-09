Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια από εγκεφαλικό - Καταγγελίες πως δεχόταν bullying στο σχολείο

Snapshot Η καθηγήτρια Αγγλικών Σοφία Χρηστίδου από το 3ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης απεβίωσε μετά από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στις 7 Μαρτίου.

Η εκπαιδευτικός φέρεται να δεχόταν bullying στο σχολείο και είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή λόγω κατηγορίας για πνευματική ανικανότητα.

Η Σοφία Χρηστίδου νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου από την 1η Μαρτίου έως τον θάνατό της.

Φίλοι και γνωστοί της αναφέρουν ότι βρισκόταν υπό ισχυρή πίεση και εκφοβισμό στο επαγγελματικό της περιβάλλον.

Η εκλιπούσα ήταν πολυγλωσσότατη καθηγήτρια με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, με επαγγελματική δράση στη διεύθυνση σχολείου, συγγραφή, μετάφραση και αυτοδιοίκηση.

Η Σοφία Χρηστίδου, καθηγήτρια Αγγλικών στο 3ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, έχασε τη ζωή της το πρωί του Σαββάτου (7/3) μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Η εκπαιδευτικός νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου από την προηγούμενη Κυριακή (1/3) και, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζε σημαντικές δυσκολίες στο εκπαιδευτικό της περιβάλλον.

Όπως αναφέρθηκε στο MEGA, η Σοφία Χρηστίδου βρισκόταν υπό έντονη ψυχολογική πίεση, καθώς είχε πέσει θύμα bullying μέσα στο σχολείο όπου εργαζόταν. Επιπλέον, είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή με αφορμή κατηγορίες περί αδυναμίας εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών της καθηκόντων. Φίλοι και συνάδελφοι της εκλιπούσης τονίζουν πως η πίεση αυτή επιδείνωσε σημαντικά την κατάσταση της υγείας της.

Η πολιτεύτρια και πρώην υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Νάντια Σταυροπούλου, έκανε γνωστό το τραγικό γεγονός μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, φίλοι και γνωστοί της εκλιπούσης επισημαίνουν την ανάγκη για στήριξη των εκπαιδευτικών απέναντι σε φαινόμενα εκφοβισμού και επαγγελματικής απαξίωσης. Σε πρόσφατες αναρτήσεις, η εκπαιδευτική κοινότητα καλεί για την προστασία και ενδυνάμωση των καθηγητών, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν μόνοι τέτοιες καταστάσεις.

Η Σοφία Χρηστίδου ήταν καταξιωμένη εκπαιδευτικός Αγγλικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Ήταν πολυγλωσσική, μιλώντας επτά ξένες γλώσσες, ενώ είχε διατελέσει διευθύντρια στο ΕΠΑΛ Μουδανιών. Επιπλέον, είχε δραστηριοποιηθεί στον χώρο της συγγραφής, της μετάφρασης και της διερμηνείας. Στο παρελθόν συμμετείχε ενεργά και στην αυτοδιοίκηση, θέτοντας υποψηφιότητα ως περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας.

«Της έκαναν φρικτό bullying τα παιδιά»

Ξεσπά ο σύντροφος της Σοφίας Χρηστίδου, της άτυχης καθηγήτριας Αγγλικών στο 3ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί του Σαββάτου μετά από πολυήμερη νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας καθώς υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με αναρτήσεις φίλων και συναδέλφων της, η εκπαιδευτικός φέρεται να δεχόταν bullying από μαθητές, ενώ την είχαν παραπέμψει σε υγειονομική επιτροπή μετά από καταγγελία για πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα.

O σύντροφός της, μιλώντας στην εκπομπή "Αλήθειες με τη Ζήνα" στο Star, περιέγραψε έναν άνθρωπο φιλομαθή με αγάπη για τη δουλειά της, ενώ κατηγόρησε τους συναδέλφους της.

"Δυστυχώς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στους μαθητές, είναι και στις διευθύνσεις των σχολείων και στη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας. Το μόνο που μπορώ να σας ανακοινώσω, θέλω να σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας, είναι ότι είμαστε αποφασισμένοι, η οικογένειά της και εγώ, να κινηθούμε νομικά εναντίον οποιουδήποτε υπεύθυνου.

Μιλάμε για μια σπουδαία εκπαιδευτικό, καταπληκτικό άνθρωπο, ευαίσθητο, από οικογένεια με αρχές και άνθρωπο της ουσίας, με ήθος, με αξιοπρέπεια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γνώριζε τέσσερις ξένες γλώσσες με πτυχία. Ήταν διερμηνέας. Γνώριζε αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, με πτυχίο. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν επαναπαυόταν. Ήταν στη δεύτερη χρονιά στην ιταλική φιλολογία. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ανέβασε το μέσο όρο εισαγωγής στην ιταλική φιλολογία με το γραπτό της. Με πολλές ευαισθησίες και με τεράστια ενσυναίσθηση. Το θέμα το σημαντικό, πρέπει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Οι οποίοι δυστυχώς, σας το λέω αυτό μέσα από την καρδιά μου, δυστυχώς είναι οι συνάδελφοί της".

Στην εκπομπή μίλησαν και πολύ καλοί φίλοι της άτυχης καθηγήτριας, οι οποίοι περιέγραψαν την κόλαση που βίωνε στη σχολική αίθουσα.

"Είχε πρόβλημα, της έκαναν bullying τα παιδιά. Της πετούσανε βιβλία, της φωνάζανε με κραυγές ζώων, σαν ζώα φωνάζανε και βάζανε θρανία μπροστά στην πόρτα να μην μπορεί να βγει. Μου έλεγε ότι η διευθύντρια την υποτιμούσε, της έλεγε ότι είναι ανίκανη στο μυαλό και ότι δεν έχει πνεύμα. Η κοπέλα ήταν εκπληκτική. Είχε πρόβλημα. Απ' ό,τι ξέρω, ό,τι μου έλεγε. Τι θα πάθει, εγκεφαλικό δε θα πάθει; Αφού την κάνανε χίλια μύρια όσα... Της έκαναν φρικτό bullying. Φρικτό. Και να την υποβιβάσουνε από το βαθμό που είχε, να τη στείλουν σε μια άλλη εκπαίδευση, που καμία σχέση δεν έχει με το αντικείμενό της... Τη φάγανε. Αυτό είναι", περιέγραψε ένας από αυτούς.

H ανακοίνωση των γονέων των μαθητών του σχολείου

Για το περιστατικό εξέδωσαν ανακοίνωση και οι γονείς των μαθητών του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης:

"Με αφορμή δημοσιεύσεις και αναρτήσεις που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, σχετικά με το θάνατο της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στη σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ, οι γονείς μαθητών της σχολικής κοινότητας εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας προς την οικογένεια και τους οικείους της, σεβόμενοι απόλυτα το πένθος τους.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, παρατηρείται δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών. Οι γονείς των μαθητών, σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στο δημόσιο λόγο.

Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ανυπόστατων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών. Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός τους για την προστασία των μαθητών, των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδείς, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές".