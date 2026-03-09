Προειδοποίηση ΗΠΑ: Το Ιράν ενδέχεται να ενεργοποιεί «εν υπνώσει πυρήνες» στο εξωτερικό

Φόβοι για «κρυφές κυψέλες» του ιρανικού καθεστώτος στη Δύση, που μπορεί να προετοιμάζουν αντίποινα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Καπνός υψώνεται στην Τεχεράνη, Ιράν, το βράδυ της Παρασκευής, 6 Μαρτίου 2026.

AP
Οι ΗΠΑ έχουν υποκλέψει κρυπτογραφημένες επικοινωνίες που πιστεύεται ότι προέρχονται από το Ιράν και που ενδέχεται να χρησιμεύσουν ως «επιχειρησιακός καταλύτης» για «εν υπνώσει πράκτορες» στο εξωτερικό, σύμφωνα με προειδοποίηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που αποστάλησε στις αρχές επιβολής του νόμου.

Σε μία «προκαταρκτική ανάλυση σημάτων πιθανώς ιρανικής προέλευσης» που μεταδόθηκε σε πολλές χώρες λίγο μετά το θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και εξετάστηκε από το , αναφέρει

Η υποκλαπείσα μετάδοση ήταν κωδικοποιημένη και φαινόταν να προορίζεται για «μυστικούς παραλήπτες» που διαθέτουν το κλειδί κρυπτογράφησης, το είδος του μηνύματος που προορίζεται να μεταδώσει οδηγίες σε «μυστικούς ή «κοιμώμενους» πράκτορες» χωρίς τη χρήση του διαδικτύου ή των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, αναφέρει το ABC News, που είδε την ανάλυση.

Είναι πιθανό οι μεταδόσεις να «προορίζονται για την ενεργοποίηση ή την παροχή οδηγιών σε «κοιμώμενους» πράκτορες που λειτουργούν εκτός της χώρας προέλευσης», ανέφερε η προειδοποίηση.

«Αν και το ακριβές περιεχόμενο αυτών των εκπομπών δεν μπορεί να προσδιοριστεί προς το παρόν, η ξαφνική εμφάνιση ενός νέου σταθμού με χαρακτηριστικά διεθνούς αναμετάδοσης δικαιολογεί αυξημένη επαγρύπνηση», ανέφερε η προειδοποίηση.

Αν ήταν προσεκτικά διατυπωμένη, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, αναφέροντας ότι «δεν υπάρχει επιχειρησιακή απειλή που να συνδέεται με συγκεκριμένη τοποθεσία», δίνει οδηγίες στις αρχές επιβολής του νόμου να αυξήσουν την παρακολούθηση ύποπτων ραδιοσυχνοτήτων.

Εάν το περιεχόμενο της προειδοποίησης αποδειχθεί αληθές, θα επιβεβαιώσει τους φόβους ότι οι κρυφές κυψέλες που έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη Δύση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αντίποινα.

