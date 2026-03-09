Κουτσούμπας στο Meeting Point: Drone κατευθυνόταν στη Σούδα, γι' αυτό εστάλησαν Patriot στην Κάρπαθο

«Τίποτα δεν αποκλείεται» απαντά ξεκάθαρα ο Δημήτρης Κουτσούμπας για το ενδεχόμενο τρομοκρατικής απειλής για την Ελλάδα, καθώς εξελίσσεται ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ υποστηρίζει ότι «διατρέχουμε άμεσο κίνδυνο» αντιποίνων, καθώς «η Ελλάδα -όχι γενικά και αφηρημένα- αλλά οι στρατιωτικές βάσεις (αμερικανικές, ΝΑΤΟϊκές) είναι ορμητήριο συμμετοχής σε αυτόν τον πόλεμο».

Ταυτόχρονα, επιμένει στο ότι υπήρχε πληροφορία για drone που κατευθυνόταν στη Σούδα, τονίζοντας ότι η ουσία της συζήτησης είναι η εμπλοκή της Ελλάδας μέσω των βάσεων, οι οποίες αποτελούν «παράγοντα ανασφάλειας και κινδύνου για τον ελληνικό λαό».

Δείτε την εκπομπή Meeting Point με την Όλγα Τρέμη και καλεσμένο τον Δημήτρη Κουτσούμπα:

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ερωτηθείς εάν επιμένει στην ορθότητα της πληροφορίας ότι τα 2 από τα 4 drones που εκτοξεύθηκαν, είχαν στόχο τη βάση της Σούδας, αναφέρει:

«Η κυβέρνηση, μπροστά σε αυτή τη μεγάλη εμπλοκή που έχει στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, απ’ ό,τι φαίνεται έχει πάρει πολύ σοβαρά τον ρόλο της, ως συμμετέχουσας σε αυτόν τον πόλεμο. Και πιστεύω ότι ακολουθεί τη γνωστή προπαγάνδα του πολέμου και κανείς δεν μπορεί να της έχει εμπιστοσύνη. Εμείς ως ΚΚΕ, το λέμε καθαρά στον ελληνικό λαό, το έχουμε πει και στη Βουλή, δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τις αποφάσεις της και για τη συμμετοχή της. Άρα, αυτό που υποτίθεται ότι απάντησε η κυβέρνηση δεν ήταν ουσιαστικά απάντηση. Κατά την άποψή μας -και πολιτικά αν το δει κανείς- επιβεβαίωσε αυτά που είπαμε δημόσια ενημερώνοντας τον ελληνικό λαό.

»Δεν υπήρχε κανένας λόγος να δημιουργήσουμε ανησυχία, όμως είναι υπαρκτό το ζήτημα. Η κυβέρνηση δεν απάντησε επί της ουσίας, ακριβώς επειδή την πληροφορία αυτήν, την είχε και η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση ήταν ενήμερη ότι ένα drone πιθανόν κατευθυνόταν προς τη Σούδα, γι’ αυτό υπήρξε συναγερμός στη βάση της Σούδας ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία, ότι κατευθύνεται εκεί drone το οποίο αναχαιτίστηκε τελικά απ’ ό,τι φαίνεται. Έτσι πάρθηκε και η απόφαση για την αποστολή Patriot στην Κάρπαθο, ακριβώς για την προστασία της βάσης της Σούδας» εξηγεί και συνεχίζει:

«Η ουσία της συζήτησης είναι η εμπλοκή της Ελλάδας, που είναι ότι οι βάσεις αποτελούν παράγοντα ανασφάλειας και κινδύνου για τον ελληνικό λαό. Διατρέχουμε άμεσο κίνδυνο, διότι η Ελλάδα -όχι γενικά και αφηρημένα- αλλά οι στρατιωτικές βάσεις (αμερικανικές, ΝΑΤΟϊκές) είναι ορμητήριο συμμετοχής σε αυτόν τον πόλεμο αποτελούν άμεσο κίνδυνο. Άλλωστε, το ίδιο το Ιράν έχει πει ότι όλες οι χώρες στην περιοχή ευρύτερα που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, στρατιωτικές βάσεις ή στηρίζουν αυτόν τον πόλεμο, αποτελούν στόχο αντιποίνων. Σε μια σειρά χώρες το έχουν αποδείξει, μέχρι και στην Κύπρο, τη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ υποστηρίζει ότι «οι βάσεις πρέπει να κλείσουν εδώ και τώρα. Έπρεπε να είχαν κλείσει χθες. Αυτή είναι η άποψη του ΚΚΕ».

Όσο για την αποστολή φρεγατών στην Κύπρο, ο κ. Κουτσούμπας λέει: «Ο "Κίμων", τα "Ψαρά" και η συστοιχία Patriot δεν πήγαν για να υπεραπίσουν τον κυπριακό λαό, αλλά τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι -που είναι κυρίαρχο έδαφος της Μ. Βρετανίας- και την αμερικανική ουσιαστικά βάση στην Πάφο». Ως εκ τούτου, ζητά να επιστρέψουν πίσω τα πολεμικά πλοία και να κλείσουν όλες οι βάσεις, προσθέτοντας «την προστασία του κυπριακού λαού βεβαίως να την κάνουμε, όμως εγώ σας λέω ότι η κυβερνητική απόφαση δεν αφορά την προστασία του κυπριακού ελληνισμού».

Απαντώντας σε ερώτημα για το ενδεχόμενο τρομοκρατικής απειλής για την Ελλάδα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας εκτιμά ότι «τίποτα δεν αποκλείεται». Μάλιστα, λέει ότι ο συμβατικός πόλεμος είναι προ των πυλών, «να γίνει μπουρλότο όλη η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

«Πλαφόν εδώ και τώρα στις τιμές»

Η εκτίμηση του ΚΚΕ είναι ότι «είμαστε μπροστά σε νέα μεγάλη οικονομική κρίση». Ήδη η οικονομία της Ευρώπης και των ΗΠΑ έχει υφεσιακά φαινόμεα, ο πόλεμος σε αυτή την περιοχή δημιουργεί νέα προβλήματα, ήδη εκτινάχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου κτλ. Αυτά θα φέρουν μεγάλη άνοδο της ακρίβειας και «αν συνεχιστεί αυτό το μακελειό, θα ζήσουμε χειρότερες μέρες» υποστηρίζει ο κ. Κουτσούμπας.

Άρα χρειάζονται ουσιαστικά μέτρα, δηλαδή «εδώ και τώρα, να μπει πλαφόν στις τιμές, να ληφθούν μέτρα ελάφρυνσης του λαϊκού εισοδήματος».

Σχετικά με τα σενάρια διπλών εκλογών, ο Δημήτρης Κουτσούμπας εκτιμά ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας, προβάλλοντας το δίλημμα «σταθερότητα ή χάος», για να μην εκφραστεί «η αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια σε ένα πραγματικά ριζοσπαστικό ανατρεπτικό ρεύμα, και κατά την άποψή μου κυρίως είναι το ΚΚΕ γιατί ακριβώς έχει δυνάμεις και στο λαϊκό κίνημα». «Τον πρωθυπουργό τον ανησυχεί η άνοδος του εργατικού, λαϊκού κινήματος, η μαζική αμφισβήτηση που εκφράζεται, με αποτέλεσμα να αλλάζουν και συσχετισμοί -κατά της Νέας Δημοκρατίας- υπέρ του ΚΚΕ» προσθέτει.

Για τα κόμματα της «βολικής» αντιπολίτευσης, όπως τα χαρακτηρίζει, ο κ. Κουτσούμπας λέει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια άτυπη συγκυβέρνηση σε κρίσιμα ζητήματα με τον κ. Μητσοτάκη, όπως επίσης και ο ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως με το πρόσωπο που εμφανίζεται ξανά -με το rebranding- ο κ. Τσίπρας, ο οποίος ωστόσο έχει δυνατότητες να διεισδύσει στο χώρο της αριστεράς-κεντροριστεράς, και ο τωρινός ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και άλλα κόμματα που είναι εκτός Βουλής, θα μπορούσαν να σκεφτούν ως επικεφαλής τους τον κ. Τσίπρα.

«Έχει αρχίσει η διαδικασία συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο»

Απαντώντας, τέλος, σε σχετικό ερώτημα, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ λέει: «Πιστεύω ακράδαντα ότι έχει αρχίσει η διαδικασία συνεκμετάλλευσης όπως και υποχώρησης σε κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, η συζήτηση αυτή γίνεται με την επιδιαιτησία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ με την Τουρκία, γι’ αυτό δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για τα ήρεμα νερά, που έλεγαν μέχρι τώρα οι κυβερνώντες. Μάλιστα, η συνεκμετάλλευση έχει προχωρήσει στην πράξη χωρίς να το λένε.

»Όταν για παράδειγμα, δίνεις την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στη Chevron, στα ελληνικά χωρικά ύδατα, η οποία Chevron ξέρεις ότι πριν από εσένα έχει κάνει συμφωνία με την τουρκική TPAO, όταν ότι έχει κάνει αντίστοιχα συμφωνία με τους τζιχαντιστές στη Συρία, όταν ξέρεις ότι υπάρχει το τουρκολυβικό μνημόνιο, αυτό σημαίνει ότι αντικειμενικά οδηγείσαι σε ανοχή συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και βέβαια παραχώρησης και δικαιωμάτων» καταλήγει.