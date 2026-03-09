Πιερρακάκης πριν το Eurogroup: Να προστατευθούν οι καταναλωτές από την ενεργειακή κρίση

Στην ανάγκη να υπάρξει διαχείριση της ενεργειακής κρίσης που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με στόχο την προστασία των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από τις αυξήσεις των τιμών, εστίασε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης σε δηλώσεις του προσερχόμενος στη συνεδρίαση του οργάνου.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε σήμερα πως το Eurogroup, συνεδριάζει σήμερα σε μια στιγμή υψηλής γεωπολιτικής έντασης, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τις διεθνείς αγορές να καταγράφουν έντονες αυξήσεις στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου και με σημαντικές επιπτώσεις που συνδέονται με τις εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ.

«Πέρα από την ενέργεια οι συνέπειες της κρίσης»

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες της κρίσης ενδέχεται να επεκταθούν πέρα από την ενέργεια, επηρεάζοντας το κόστος των λιπασμάτων, τις αερομεταφορές και τις χρηματοδοτικές συνθήκες.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στο Eurogroup θα συζητηθεί η ενεργειακή πολιτική με μια «διττή προσέγγιση»: συνδυάζοντας τη βραχυπρόθεσμη διαχείριση της κρίσης με τη μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Όπως είπε, θα δοθεί έμφαση στη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, όσο και στην προστασία των ευρωπαϊκών νοικοκυριών από τις σημαντικές αυξήσεις των τιμών.

«Η λέξη-κλειδί είναι η προσιτή τιμή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε, επίσης, ότι στις συζητήσεις θα δοθεί έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής διασύνδεσης μεταξύ των κρατών-μελών και στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Ο Κ. Πιερρακάκης, ανέφερε, επίσης, ότι οι υπουργοί Οικονομικών παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο θέμα της ενέργειας και είναι «ανοιχτοί στη συζήτηση μέτρων» - κάτι το οποίο «θα εξαρτηθεί από το πώς θα εκδηλωθεί η κρίση τις επόμενες εβδομάδες». Επεσήμανε ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η «εργαλειοθήκη» που δημιουργήθηκε το 2022, μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά όπως είπε «δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί».

Τέλος, ο Πρόεδρος του Eurogroup επιβεβαίωσε ότι ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση των χωρών της G7 ήταν η προσφυγή στα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας. Παρέπεμψε, ωστόσο, στο ανακοινωθέν της G7 και στο Γάλλο υπουργό Οικονομικών, Λοράν Λεσκίρ που είναι ο προεδρεύων του G7.

Κατέληξε διαβεβαιώνοντας ότι «υπάρχει κοινό πνεύμα όσον αφορά στο πώς πρέπει να αντιδράσουμε, κατανοούμε πλήρως ότι πρέπει να εγγυηθούμε τις προμήθειες και ότι πρέπει να δράσουμε συντονισμένα».