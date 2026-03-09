Ο Τραμπ καλεί την Αυστραλία να χορηγήσει άσυλο στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν

Η παγκόσμια ένωση ποδοσφαιριστών FIFPRO έχει εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια της ομάδας

Μίλτος Τσεκούρας

Ο Τραμπ καλεί την Αυστραλία να χορηγήσει άσυλο στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε την Αυστραλία να παραχωρήσει άσυλο στις παίκτριες της ιρανικής γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας για να αποτραπεί ο επαναπατρισμός τους.
  • Πέντε παίκτριες της ιρανικής ομάδας διέφυγαν στην Αυστραλία και βρίσκονται υπό την προστασία της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.
  • Η παγκόσμια ένωση ποδοσφαιριστών FIFPRO εξέφρασε ανησυχία για την ασφάλεια των γυναικών λόγω της άρνησής τους να τραγουδήσουν τον ιρανικό εθνικό ύμνο πριν από αγώνα.
  • Υπουργοί της Αυστραλίας απέφυγαν να απαντήσουν ξεκάθαρα για το ενδεχόμενο χορήγησης ασύλου στις παίκτριες, επικαλούμενοι λόγους απορρήτου.
  • Η ομάδα αποκλείστηκε από το Ασιατικό Κύπελλο μετά την ήττα από τις Φιλιππίνες, ενώ οι αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν έχουν δημιουργήσει έντονο πολιτικό κλίμα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Δευτέρα τον Αυστραλό πρωθυπουργό να παραχωρήσει άσυλο στις παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, προκειμένου να αποτραπεί ο επαναπατρισμός τους.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Η Αυστραλία κάνει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος επιτρέποντας να αναγκαστεί η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών του Ιράν να επιστρέψει στο Ιράν, όπου πιθανότατα θα σκοτωθούν. Οι ΗΠΑ θα τις πάρουν αν δεν το κάνετε εσείς».

Η πορεία των Ιρανών αθλητριών στη διοργάνωση του Ασιατικού Κυπέλλου, η οποία φιλοξενείται στην Αυστραλία, ξεκίνησε ταυτόχρονα με τις αεροπορικές επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν, οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Χαμενεΐ. Η ομάδα αποκλείστηκε την Κυριακή, μετά την ήττα της από τις Φιλιππίνες με σκορ 2-0.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο SBS News, πέντε παίκτριες της ιρανικής ομάδας φέρονται να «διέφυγαν» και πλέον βρίσκονται υπό την προστασία της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, αναζητώντας κυβερνητική βοήθεια. Το ρεπορτάζ επικαλείται κυβερνητικές πηγές που επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες και προσθέτει ότι ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, μετέβη αεροπορικώς στο Μπρίσμπεϊν προκειμένου να συναντηθεί με τις γυναίκες.

Ανησυχία για την ασφάλεια της ομάδας

Η παγκόσμια ένωση ποδοσφαιριστών FIFPRO είχε εκφράσει νωρίτερα τη Δευτέρα σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια της ομάδας, καθώς οι παίκτριες ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους έχοντας στοχοποιηθεί για την άρνησή τους να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από έναν αγώνα. Ειδικότερα, η απόφασή τους να παραμείνουν σιωπηλές κατά την ανάκρουση του ιρανικού ύμνου πριν από την πρώτη τους αναμέτρηση με τη Νότια Κορέα, χαρακτηρίστηκε από σχολιαστή της κρατικής ραδιοτηλεόρασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ως το «απόγειο της ατιμίας».

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από τον δεύτερο αγώνα τους απέναντι στην Αυστραλία, οι παίκτριες τραγούδησαν τον ύμνο και χαιρέτησαν κανονικά. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την έντονη ανησυχία των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι εξέφρασαν φόβους ότι οι γυναίκες εξαναγκάστηκαν σε αυτή την πράξη από κυβερνητικούς συνοδούς.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο χορήγησης ασύλου στις παίκτριες, ο υφυπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου της Αυστραλίας, Ματ Τίστλθγουεϊτ, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Όπως διευκρίνισε, η κυβέρνηση δεν μπορεί να «υπεισέλθει σε ατομικές περιπτώσεις για λόγους απορρήτου».

