Ιράν: Αμερικανικός πύραυλος Tomahawk φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο - Βίντεο

Βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας, το οποίο φέρεται να καταγράφει την επίθεση αμερικανικού πυραύλου στη ναυτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν.

Η συγκεκριμένη στρατιωτική εγκατάσταση βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το σχολείο «Shajareh Tayyiba», όπου, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, έχασαν τη ζωή τους περισσότερα από 150 παιδιά. Πάντως, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων διευκρινίζει ότι έως τώρα δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τον ακριβή αριθμό των θυμάτων ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το χτύπημα.

Το επίμαχο βίντεο αναρτήθηκε από το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr News και αποτελεί το πρώτο υλικό που αποτυπώνει την πυραυλική επίθεση της εικοστής όγδοης Φεβρουαρίου στην περιοχή Μινάμπ του νότιου Ιράν.

Στα πλάνα, τα οποία έχουν ληφθεί από παρακείμενο εργοτάξιο, διακρίνεται η πτώση ενός πυραύλου εντός των εγκαταστάσεων της βάσης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, το όπλο αυτό παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με τους αμερικανικούς πυραύλους BGM ή UGM 109 Tomahawk. Καθώς η κάμερα στρέφεται προς τα δεξιά, καταγράφεται ένα τεράστιο σύννεφο καπνού να υψώνεται από την κατεύθυνση του σχολείου Shajareh Tayyiba, στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 168 μαθητές και 14 εκπαιδευτικοί.

New images reveal the moment a “US Tomahawk missile” strike hits near Minab girls' school as Trump tries to shift blame to Iran for the horror attack



The images show the moment of impact, with the school building already smouldering, suggesting multiple strikes in the area. pic.twitter.com/qn7BlgYqNM — Viory Video (@vioryvideo) March 9, 2026

Τα νέα αυτά στοιχεία έρχονται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αποδώσει την ευθύνη της επίθεσης στην Τεχεράνη. Παράλληλα, τα ευρήματα του βίντεο εναρμονίζονται πλήρως με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CNN και τις αναλύσεις εμπειρογνωμόνων, που καταλήγουν στο συμπέρασμα πως ο αμερικανικός στρατός φέρει πιθανότατα την ευθύνη για το πολύνεκρο πλήγμα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Αντικρουόμενες προσεγγίσεις στην Ουάσιγκτον

Αναφερόμενος στο τραγικό γεγονός, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο στους δημοσιογράφους: «Με βάση όσα είδα, αυτό έγινε από το Ιράν». Μάλιστα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έσπευσε να χαρακτηρίσει τα ιρανικά όπλα ως «πολύ ανακριβή».

Στον αντίποδα ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση δείχνει να τηρεί μια πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στο ζήτημα. Όταν ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ρωτήθηκε για το αν ευσταθούν οι τοποθετήσεις του προέδρου, απέφυγε να τις επιβεβαιώσει απόλυτα, απαντώντας: «Σίγουρα διερευνούμε το θέμα, αλλά η μόνη πλευρά που στοχεύει αμάχους είναι το Ιράν»

Διαβάστε επίσης