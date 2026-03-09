Τις επόμενες ημέρες οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για φαινόμενα αισχροκέρδειας

Χωρίς να ληφθούν άμεσα οριστικές αποφάσεις ολοκληρώθηκε η κρίσιμη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με βασικό αντικείμενο τον σχεδιασμό απέναντι στα φαινόμενα αισχροκέρδειας που έχουν κάνει την εμφάνισή τους με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ενδέχεται να οδηγήσουν σε ένα νέο πληθωριστικό ράλι, εφόσον η σύγκρουση συνεχιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων Ανάπτυξης και Ενέργειας έθεσε στο τραπέζι αναλυτικές εισηγήσεις για το προτεινόμενο πλέγμα των παρεμβάσεων στην αγορά.

Η τελική έγκριση του κυβερνητικού σχεδίου δράσης παίρνει ωστόσο μια μικρή παράταση, καθώς το αυριανό πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει προγραμματισμένη επίσκεψη στο Παρίσι. Ως εκ τούτου, το οριστικό πλαίσιο των νέων μέτρων αναμένεται να κλειδώσει τις αμέσως επόμενες ημέρες, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επίσημες ανακοινώσεις.

