Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

Snapshot Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης θα καταβληθεί στις 29 Μαΐου 2026.

Το επίδομα καλύπτει αγορές καυσίμων από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026, με ειδικές ημερομηνίες για καυσόξυλα και πέλετ από 1 Ιουνίου 2025.

Το ποσό του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο.

Οι δικαιούχοι πρέπει να κρατήσουν όλα τα παραστατικά και να ελέγξουν την ορθή καταχώριση των στοιχείων στην πλατφόρμα. Snapshot powered by AI

Θα περιμένουν αρκετά ακόμα οι δικαιούχοι για την καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης, καθώς είναι προγραμματισμένη για τις 29 Μαΐου, ενώ μέχρι τις 30 Απριλίου πρέπει να καταχωρηθούν σωστά τα στοιχεία στην πλατφόρμα.

Ειδικότερα, η πληρωμή αφορά:

Αγορές καυσίμων για καταναλώσεις από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026

Ειδικά για καυσόξυλα και πέλετ, αγορές από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026

Παραστατικά που θα εκδοθούν έως 15 Απριλίου 2026

Καταχώριση στοιχείων στην πλατφόρμα έως 30 Απριλίου 2026

Επομένως, οι δικαιούχοι πρέπει να ελέγξουν έγκαιρα τα τιμολόγιά τους και να ολοκληρώσουν σωστά τη διαδικασία καταχώρισης.

Οι υπόλοιπες πληρωμές

Το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται συνολικά σε τρεις δόσεις μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων.

Προκαταβολή (Α’ δόση)

Καταβλήθηκε έως 23 Δεκεμβρίου 2025 για τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025.

Β’ δόση

Καταβολή έως 29 Μαΐου 2026.

Γ’ δόση (Φυσικό Αέριο & Τηλεθέρμανση)

Για φυσικό αέριο και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης, η πληρωμή πραγματοποιείται έως 31 Ιουλίου 2026.

Τα ποσά

Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης 2025-2026 εξαρτάται από:

Τη γεωγραφική περιοχή

Τη δριμύτητα του κλίματος

Τις ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας

Το επίδομα:

Δεν μπορεί να είναι κάτω από 100 ευρώ

Δεν ξεπερνά τα 800 ευρώ

Φτάνει έως και 1.200 ευρώ σε οικισμούς με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος καυσίμου και για αγορές αξίας τουλάχιστον διπλάσιας του επιδόματος.

Ποιες αγορές καλύπτει το επίδομα θέρμανσης

Οι επιδοτούμενες αγορές περιλαμβάνουν:

Πετρέλαιο θέρμανσης (διάθεση από 15 Οκτωβρίου 2025 με τιμή εκκίνησης 1,14€/λίτρο)

Φυσικό αέριο

Ηλεκτρικό ρεύμα

Καυσόξυλα

Βιομάζα (πέλετ)

Οι αγορές πρέπει να πραγματοποιηθούν από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026 (με ειδικές προβλέψεις για πέλετ και καυσόξυλα από 1 Ιουνίου 2025).

Είναι αφορολόγητο το επίδομα;

Ναι. Το επίδομα θέρμανσης είναι:

Αφορολόγητο

Ακατάσχετο

Δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο

Δεν υπόκειται σε κρατήσεις

Έτσι, οι δικαιούχοι λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό χωρίς παρακρατήσεις.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Να κρατήσουν όλα τα παραστατικά

Να καταχωρίσουν εγκαίρως τα στοιχεία στην πλατφόρμα

Να ελέγξουν αν πληρούν τα κριτήρια

Να παρακολουθούν τις ημερομηνίες πληρωμής

