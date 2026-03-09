Ρέθυμνο: Νεκρός οδηγός φορτηγού - Έπεσε σε τοίχο στον ΒΟΑΚ και σκοτώθηκε

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον ΒΟΑΚ στο Ρέθυμνο. Θύμα ήταν ένας οδηγός φορτηγού.

Ο άτυχος 52χρονος, έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοίχο στον ΒΟΑΚ, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί στην περιοχή ανάμεσα στη θέση Πηγιανός Κάμπος και Σφακάκι στο Ρέθυμνο.

Ο άτυχος άνδρας ήταν επιχειρηματίας και εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο, ακόμα και η εκδοχή να του συνέβη κάτι πριν την πρόσκρουση.