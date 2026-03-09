Κρήτη: Αποβιβάστηκαν 57 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες

Ένα ακόμη περιστατικό άφιξης μεταναστών σημειώθηκε στα νότια της Κρήτης, το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2026. Συνολικά αποβιβάστηκαν 57 άτομα στους Καλούς Λιμένες του δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα 57 άτομα δήλωσαν ότι έχουν υπηκοότητα Σουδάν, Αιγύπτου και Μπαγκλαντές. Όπως αναφέρει το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, πρόκειται για άνδρες, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και πέντε ανήλικοι.

Οι μετανάστες παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα στην περιοχή των Καλών Λιμένων, ενώ σύμφωνα με τις αρχές αναμένεται τις επόμενες ώρες να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής.

Διαβάστε επίσης