Πόλεμος στο Ιράν: Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές άνοιξαν με μεγάλη πτώση

Οι τριγμοί στις διεθνείς αγορές εξαιτίας της εύφλεκτης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο.

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές άνοιξαν με απότομη πτώση τη Δευτέρα, λόγω της ιστορικής αύξησης των τιμών του πετρελαίου και της ραγδαίας αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για ένα πληθωριστικό σοκ.

Στις πρώτες ευρωπαϊκές συναλλαγές, το χρηματιστήριο του Παρισιού υποχώρησε κατά 2,59%, της Φρανκφούρτης κατά 2,47%, του Λονδίνου κατά 1,57% και του Μιλάνου κατά 2,71%.

«Μαύρη Δευτέρα» στις αγορές - Το πετρέλαιο πλησιάζει τα 120 δολάρια το βαρέλι

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται, καθώς ο κλιμακούμενος πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν τροφοδοτεί φόβους για παρατεταμένη διακοπή των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ. Μια σημαντική διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό από την περιοχή, απειλεί να αυξήσει τις τιμές για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου -που πλησιάζουν τα 120 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022- προκαλεί μεγάλες αναταράξεις στις αγορές με μαζικές ρευστοποιήσεις στα χρηματιστήρια της Ασίας και έντονη νευρικότητα στους επενδυτές. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα ενεργοποίησε σήμερα (9/3) για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις συνεδριάσεις τον μηχανισμό «circuit breaker», οδηγώντας σε ένα ευρύτερο περιφερειακό «sell-off».

Ο δείκτης σημείωσε βουτιά άνω του 8%, προκαλώντας 20λεπτη αναστολή των συναλλαγών από τις 10:31 π.μ (τοπική ώρα). Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν οι τεχνολογικοί κολοσσοί της χώρας. Η Samsung Electronics κατέγραψε πτώση άνω του 10%, ενώ η SK Hynix υποχώρησε κατά 12,3%.

Η άνοδος των τιμών ενέργειας σημειώθηκε μετά τις περικοπές παραγωγής από χώρες της Μέσης Ανατολής και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, οδηγώντας το πετρέλαιο στην ισχυρότερη ημερήσια άνοδο σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent αυξήθηκαν κατά 26,1% στα 116,08 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ σημείωσε άνοδο 27,6% στα 116,03 δολάρια.Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το τέλος του 1988, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG.

Διαβάστε επίσης