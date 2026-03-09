Σεισμός στην Τουρκία: Βίντεο από τα 5,1 Ρίχτερ που έπληξαν το Ντενιζλί

Ο σεισμός στο Ντενιζλί ταρακούνησε μεγάλο μέρος της τουρκικής επικράτειας κι έγινε αισθητός μέχρι και τα παράλια του Αιγαίου.

Οι εικόνες που κατέγραψαν κάμερες από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης αποτυπώνουν το μέγεθος της δόνησης, η οποία προκάλεσε -ευτυχώς- μόνο υλικές ζημιές, καθώς δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Προεδρίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,1 Ρίχτερ, με επίκεντρο το Μπουλντάν στην επαρχία του Ντενιζλί. Ο σεισμός προσδιορίστηκε σε βάθος 7 χιλιομέτρων.

Δείτε βίντεο από το χτύπημα του Εγκέλαδου