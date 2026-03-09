Σεισμός 5,1 Ρίχτερ έπληξε το Ντενιζλί στην Τουρκία, οι δονήσεις έγιναν αισθητές στη Σμύρνη
Ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι τη Σμύρνη, οι τοπικές Αρχές δεν έχουν αναφέρει θύματα ή σοβαρές ζημιές σε κτήρια και υποδομές
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την επαρχία Ντενιζλί της Τουρκίας νωρίς τη Δευτέρα, προκαλώντας δονήσεις σε γειτονικές περιοχές και προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.
Ενώ ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι τη Σμύρνη, οι τοπικές Αρχές δεν έχουν αναφέρει θύματα ή σοβαρές ζημιές σε κτήρια και υποδομές.
Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Καντίλι, ο σεισμός, με επίκεντρο το Ντενιζλί - Μπουλντάν, είχε μέγεθος 5,1 Ρίχτερ και σημειώθηκε σε βάθος 7,5 χιλιομέτρων.
