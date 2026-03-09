Αυτό θα βλέπουν οδηγός και επιβάτες της νέας Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe
Η Mercedes-AMG αποκάλυψε το εσωτερικό της νέας ηλεκτρικής GT 4-Door Coupé, δίνοντας μια πρώτη σαφή εικόνα για τη φιλοσοφία που θα ακολουθήσει στο επερχόμενο μοντέλο υψηλών επιδόσεών της.
Το εσωτερικό σχεδιάστηκε στο Affalterbach και σύμφωνα με την εταιρεία έχει ως βασικό στόχο να μεταφέρει την αίσθηση της απόδοσης και της δυναμικής του αυτοκινήτου με άμεσο και απτό τρόπο.
