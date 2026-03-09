Πρωθυπουργός Κατάρ: «Το Ιράν μας πρόδωσε, κατέστρεψε τα πάντα αλλά θέλουμε αποκλιμάκωση»

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Sky News, ο πρωθυπουργός του Κατάρ έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τον Κόλπο στο Ιράν: οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ιράν στις χώρες του Κόλπου ως «επικίνδυνο λάθος υπολογισμό» - προειδοποιώντας ότι η κλιμάκωση κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να προκαλέσει κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία.

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης για πρώτη φορά από τότε που το Κατάρ δέχθηκε επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο πρωθυπουργός δήλωσε στο Sky News ότι η χώρα έχει εισέλθει σε αυτό που χαρακτήρισε «μια πολύ δύσκολη περίοδο» - αλλά επαίνεσε τον επαγγελματισμό των δυνάμεων άμυνας και ασφαλείας της.

Για έναν άνθρωπο που έχει μεσολαβήσει σε μερικές από τις πιο περίπλοκες κρίσεις του κόσμου, σημειώνει η ρεπόρτερ του Sky News Γιάλντα Χακίμ ειναι εντυπωσιακό το πόσο θυμωμένος ήταν για τις ενέργειες του Ιράν. «Είναι μια μεγάλη αίσθηση προδοσίας», είπε. «Μόλις μία ώρα μετά την έναρξη του πολέμου, το Κατάρ και άλλες χώρες του Κόλπου δέχτηκαν επίθεση. Ξεκαθαρίσαμε ότι δεν επρόκειτο να συμμετάσχουμε σε κανέναν πόλεμο εναντίον των γειτόνων μας».

Για μια χώρα που διατηρεί εδώ και καιρό ανοιχτούς τους διπλωματικούς διαύλους με την Τεχεράνη - ακόμη και στις πιο ασταθείς στιγμές - ο τόνος ήταν εντυπωσιακός. Το Κατάρ παραδοσιακά έχει τοποθετηθεί ως παγκόσμιος μεσολαβητής, ικανός να μιλήσει με όλους. Αυτή η σχέση με την Τεχεράνη φαίνεται τώρα τεταμένη.

«Όλες οι επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου - δεν το περιμέναμε ποτέ αυτό από τον γείτονά μας», είπε. «Πάντα προσπαθούσαμε να διατηρήσουμε μια καλή σχέση με το Ιράν, αλλά οι δικαιολογίες και τα προσχήματα που χρησιμοποιούν απορρίπτονται πλήρως».

Ωστόσο, ακόμη και όταν καταδίκαζε τις επιθέσεις, ο πρωθυπουργός τόνισε επανειλημμένα ότι η στρατιωτική κλιμάκωση θα επιδείνωνε μόνο την κρίση - και ότι η ευθύνη για μία οπισθοδρόμηση βαρύνει όλες τις πλευρές. «Συνεχίζουμε να επιδιώκουμε την αποκλιμάκωση», είπε. «Είναι γείτονές μας - είναι το πεπρωμένο μας».

Το μήνυμά του δεν απευθυνόταν μόνο στην Τεχεράνη. Κάλεσε επίσης τις ΗΠΑ να μειώσουν τις εντάσεις, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ολόκληρη η περιοχή να βυθιστεί σε πόλεμο. Η διπλωματία, υποστήριξε, παραμένει η μόνη βιώσιμη οδός εξόδου από την κρίση.

«Ο λανθασμένος υπολογισμός των Ιρανών να επιτεθούν σε χώρες του Κόλπου κατέστρεψε τα πάντα», είπε, αλλά επέμεινε ότι η απάντηση τώρα πρέπει να είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Επίσης, αντέκρουσε τους ισχυρισμούς ότι οι επιδρομές του Ιράν στόχευαν στρατιωτικούς στόχους. Διεθνή αεροδρόμια, εταιρείες ύδρευσης και υποδομές φυσικού αερίου βρίσκονται όλα στο στόχαστρο της Τεχεράνης.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Το 25% των επιθέσεων στοχεύουν πολιτικές εγκαταστάσεις. Τι σχέση έχει αυτό με τον πόλεμο; Τι θέλουν να πετύχουν;» Ξανά και ξανά, επέστρεφε στα παγκόσμια διακυβεύματα - και στο ότι ό,τι συμβαίνει στον Κόλπο δεν θα μείνει στον Κόλπο.

Το Κατάρ προμηθεύει περίπου το 20% του παγκόσμιου φυσικού αερίου και είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον πλανήτη - πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή θα επηρεάσει τις αγορές, τα αποθέματα τροφίμων και τους ανθρώπους παγκοσμίως. Ακόμα και αν τα κράτη του Κόλπου επιμένουν ότι αυτή δεν είναι η μάχη τους, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της.

Αυτός είναι ίσως ο κεντρικός κίνδυνος αυτής της στιγμής - ένας πόλεμος που ξεκίνησε μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν να συμπαρασύρει τώρα χώρες που δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτόν, αλλά βρίσκονται ολοένα και περισσότερο στην πρώτη γραμμή του.

