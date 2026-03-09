Τραμπ: Η απόφαση για το τέλος του πολέμου με το Ιράν θα ληφθεί «από κοινού» με τον Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι η απόφαση για το πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος θα ληφθεί σε συνεννόηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ενώ επιμένει ότι το Ιράν «θα είχε καταστρέψει το Ισραήλ» αν οι δύο τους δεν βρίσκονταν στην εξουσία.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: Η απόφαση για το τέλος του πολέμου με το Ιράν θα ληφθεί «από κοινού» με τον Νετανιάχου
Getty Images pool via AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για το τέλος του πολέμου με το Ιράν θα ληφθεί από κοινού με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αν και ο τελικός λόγος ανήκει σε αυτόν.
  • Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν σχεδίαζε να καταστρέψει το Ισραήλ και ότι η κατάσταση έχει αλλάξει λόγω της ηγεσίας του ίδιου και του Νετανιάχου.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, να δώσει άμεσα χάρη στον Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για υποθέσεις δωροδοκίας, απάτης και κατάχρησης εμπιστοσύνης.
  • Ο Τραμπ χαρακτήρισε το Ιράν ως καταστρεφόμενο και εκτίμησε ότι η αποδυνάμωσή του μπορεί να οδηγήσει σε αφοπλισμό οργανώσεων που συνδέονται με την Τεχεράνη.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να σχολιάσει την επιλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, περιοριζόμενος να πει «θα δούμε τι θα συμβεί».
Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για το πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν θα είναι «αμοιβαία», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ληφθεί σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στους Times of Israel, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι δύο ηγέτες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία για την εξέλιξη της σύγκρουσης.

«Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο… σε κάποιο βαθμό. Μιλάμε. Θα πάρω την απόφαση την κατάλληλη στιγμή, αλλά όλα θα ληφθούν υπόψη», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο τελικός λόγος θα ανήκει στον ίδιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ιράν σχεδίαζε να καταστρέψει το Ισραήλ, ισχυριζόμενος ότι η κατάσταση θα ήταν διαφορετική αν ο ίδιος και ο Νετανιάχου δεν βρίσκονταν στην ηγεσία των δύο χωρών.

«Το Ιράν επρόκειτο να καταστρέψει το Ισραήλ και όλα γύρω του… Τώρα κοιτάξτε τι συμβαίνει. Έχουμε μια χώρα που ήθελε να καταστρέψει το Ισραήλ να καταστρέφεται», είπε.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση των ιρανικών κρατικών μέσων ότι η Συνέλευση των Ειδικών επέλεξε τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιο του Αλί Χαμενεΐ, ως νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Ο Τραμπ δεν θέλησε να σχολιάσει την εξέλιξη, περιοριζόμενος να πει: «Θα δούμε τι θα συμβεί».

Λίγες ώρες νωρίτερα, μιλώντας στο ABC News, είχε δηλώσει ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν «δεν θα διαρκέσει πολύ» εάν δεν έχει την έγκριση του Λευκού Οίκου.

«Να δοθεί χάρη στον Νετανιάχου»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ επανήλθε και στο ζήτημα της δικαστικής υπόθεσης του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ζητώντας από τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ να του απονείμει χάρη.

«Ο Μπίμπι Νετανιάχου πρέπει να λάβει αυτή τη χάρη αμέσως. Νομίζω ότι είναι τρομερό που δεν τη δίνει», δήλωσε, αναφερόμενος στον Νετανιάχου με το προσωνύμιό του.

Ο Νετανιάχου δικάζεται στο Ισραήλ για υποθέσεις δωροδοκίας, απάτης και κατάχρησης εμπιστοσύνης.

Το γραφείο του προέδρου Χέρτζογκ είχε δηλώσει ότι η απόφαση για ενδεχόμενη χάρη αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητά του, τονίζοντας παράλληλα ότι το θέμα εξετάζεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

«Το Ιράν καταστρέφεται»

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός για τη συνεργασία του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στον πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες έχουν πετύχει σημαντικά αποτελέσματα.

«Ο Μπίμπι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Ήταν πρωθυπουργός σε περίοδο πολέμου. Δουλέψαμε μαζί. Καταστρέψαμε μια χώρα που ήθελε να καταστρέψει το Ισραήλ», ανέφερε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποδυνάμωση του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει και άλλες οργανώσεις που συνδέονται με την Τεχεράνη να εγκαταλείψουν τα όπλα.

«Πολλοί θα αφοπλιστούν εξαιτίας αυτού. Το Ιράν βρίσκεται σε μια θέση που δεν έχει βρεθεί ποτέ πριν και τα πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα για αυτούς», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε στο τέλος της συνέντευξης την έκκλησή του προς τον πρόεδρο του Ισραήλ να δώσει χάρη στον Νετανιάχου, λέγοντας: «Πείτε σε αυτόν τον πρόεδρο να του δώσει τη χάρη αμέσως».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η απόφαση για το τέλος του πολέμου με το Ιράν θα ληφθεί «από κοινού» με τον Νετανιάχου

03:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βυθίζονται οι ασιατικές αγορές μετά το άλμα στην τιμή του πετρελαίου – Διακόπηκαν οι συναλλαγές στη Σεούλ

03:26ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι δίνει μάχες με καταδρομείς του Ισραήλ

03:00ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Νέα εποχή αξιοπρέπειας και ισχύος» με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

02:34ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίστηκαν πίστη στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

01:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μικρό τίμημα για την ασφάλεια και την ειρήνη» η άνοδος του πετρελαίου

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα: Ιρανοί ορκίζονται πίστη στον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

00:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεράστιο άλμα 18% στην τιμή του πετρελαίου – Πάνω από τα 108 δολάρια το Brent με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Οργή και θυμός για το φόνο Παλαιστινίων από εποίκους

23:58WHAT THE FACT

«Χαμένοι κόσμοι» στην Καραϊβική: Άγνωστα υποθαλάσσια όρη και παράξενα πλάσματα

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε από το σούπερ μάρκετ για να γίνει... Spider-Man - Bγάζει σε μία ώρα το ίδιο μεροκάματο

23:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Παναθηναϊκός με πίστη, με πάθος, με την ψυχή του κόσμου του»

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Ευγενία: Η «σκιά» του Έπσταϊν τη διώχνει από τη διεθνή οργάνωση κατά της δουλείας

23:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μεσαιωνικό Φεστιβάλ 2026 στη Νίκαια: Όπου ο Μεσαίωνας ζωντάνεψε για δύο μέρες

23:35ΥΓΕΙΑ

Μελέτη αλλάζει τα δεδομένα για τις επαναλαμβανόμενες δίαιτες - Μειώνεται το επικίνδυνο σπλαχνικό λίπος

23:30LIFESTYLE

Σοφία Μανουσάκη: Η Κρητικιά τραγουδίστρια που νίκησε τον φόβο και κατέκτησε την Αθήνα

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

23:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, οριστικά στα play off ο Παναθηναϊκός

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Οι εξωγήινοι προσπαθούν να «επικοινωνήσουν» αλλά το διάστημα έχει... κακοκαιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Κορυδαλλού: Έκοψε τις φλέβες του ο Νορβηγός που δολοφόνησε τον 32χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Τι γνωρίζουμε για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν – Η τεράστια περιουσία στο εξωτερικό με το 5αστερο ξενοδοχείο

09:00WHAT THE FACT

Ποιό είναι το μυστικό που κρατά τους πιλότους μαχητικών σε εγρήγορση πάνω από 24 ώρες - Όχι, δεν είναι ο καφές

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σύλληψη 57χρονης για κακοποίηση της ΑμεΑ κόρης της – Τρομάζουν οι περιγραφές του πατέρα

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο «βασιλιάς της ανακύκλωσης» είναι 13 ετών: Συγκέντρωσε 1,5 εκατ. κουτάκια για φιλανθρωπικό σκοπό

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Ο επόμενος ιρανός ηγέτης δεν θα κρατήσει για πολύ» λέει ο Τραμπ - Το καθεστώς ετοιμάζει τον γιο του Χαμενεϊ, ενώ χτυπά και τη Σαουδική Αραβία

03:26ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι δίνει μάχες με καταδρομείς του Ισραήλ

03:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βυθίζονται οι ασιατικές αγορές μετά το άλμα στην τιμή του πετρελαίου – Διακόπηκαν οι συναλλαγές στη Σεούλ

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Διαθέτει τεράστια ακίνητη περιουσία στη Δύση και πολυτελή ξενοδοχεία σε Γερμανία και Μαγιόρκα

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0: Μοιράστηκαν βαθμούς κι εντυπώσεις και άφησαν την ΑΕΚ στην κορυφή

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Ευγενία: Η «σκιά» του Έπσταϊν τη διώχνει από τη διεθνή οργάνωση κατά της δουλείας

16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Νεκρός άνδρας μέσα σε λεωφορείο - Συνελήφθη ο φίλος του, έκαναν χρήση ναρκωτικών

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πληρώθηκε 330 μισθούς κατά λάθος, παραιτήθηκε από τη δουλειά του και το δικαστήριο τον δικαίωσε

03:00ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Νέα εποχή αξιοπρέπειας και ισχύος» με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες μετασεισμοί και ζημιές σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας

02:34ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ