Τραμπ: Η απόφαση για το τέλος του πολέμου με το Ιράν θα ληφθεί «από κοινού» με τον Νετανιάχου

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για το τέλος του πολέμου με το Ιράν θα ληφθεί από κοινού με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αν και ο τελικός λόγος ανήκει σε αυτόν.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν σχεδίαζε να καταστρέψει το Ισραήλ και ότι η κατάσταση έχει αλλάξει λόγω της ηγεσίας του ίδιου και του Νετανιάχου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, να δώσει άμεσα χάρη στον Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για υποθέσεις δωροδοκίας, απάτης και κατάχρησης εμπιστοσύνης.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το Ιράν ως καταστρεφόμενο και εκτίμησε ότι η αποδυνάμωσή του μπορεί να οδηγήσει σε αφοπλισμό οργανώσεων που συνδέονται με την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να σχολιάσει την επιλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, περιοριζόμενος να πει «θα δούμε τι θα συμβεί». Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση για το πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν θα είναι «αμοιβαία», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ληφθεί σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στους Times of Israel, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι δύο ηγέτες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία για την εξέλιξη της σύγκρουσης.

«Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο… σε κάποιο βαθμό. Μιλάμε. Θα πάρω την απόφαση την κατάλληλη στιγμή, αλλά όλα θα ληφθούν υπόψη», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο τελικός λόγος θα ανήκει στον ίδιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι το Ιράν σχεδίαζε να καταστρέψει το Ισραήλ, ισχυριζόμενος ότι η κατάσταση θα ήταν διαφορετική αν ο ίδιος και ο Νετανιάχου δεν βρίσκονταν στην ηγεσία των δύο χωρών.

«Το Ιράν επρόκειτο να καταστρέψει το Ισραήλ και όλα γύρω του… Τώρα κοιτάξτε τι συμβαίνει. Έχουμε μια χώρα που ήθελε να καταστρέψει το Ισραήλ να καταστρέφεται», είπε.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση των ιρανικών κρατικών μέσων ότι η Συνέλευση των Ειδικών επέλεξε τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιο του Αλί Χαμενεΐ, ως νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Ο Τραμπ δεν θέλησε να σχολιάσει την εξέλιξη, περιοριζόμενος να πει: «Θα δούμε τι θα συμβεί».

Λίγες ώρες νωρίτερα, μιλώντας στο ABC News, είχε δηλώσει ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν «δεν θα διαρκέσει πολύ» εάν δεν έχει την έγκριση του Λευκού Οίκου.

«Να δοθεί χάρη στον Νετανιάχου»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ επανήλθε και στο ζήτημα της δικαστικής υπόθεσης του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ζητώντας από τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ να του απονείμει χάρη.

«Ο Μπίμπι Νετανιάχου πρέπει να λάβει αυτή τη χάρη αμέσως. Νομίζω ότι είναι τρομερό που δεν τη δίνει», δήλωσε, αναφερόμενος στον Νετανιάχου με το προσωνύμιό του.

Ο Νετανιάχου δικάζεται στο Ισραήλ για υποθέσεις δωροδοκίας, απάτης και κατάχρησης εμπιστοσύνης.

Το γραφείο του προέδρου Χέρτζογκ είχε δηλώσει ότι η απόφαση για ενδεχόμενη χάρη αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητά του, τονίζοντας παράλληλα ότι το θέμα εξετάζεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

«Το Ιράν καταστρέφεται»

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός για τη συνεργασία του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στον πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες έχουν πετύχει σημαντικά αποτελέσματα.

«Ο Μπίμπι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Ήταν πρωθυπουργός σε περίοδο πολέμου. Δουλέψαμε μαζί. Καταστρέψαμε μια χώρα που ήθελε να καταστρέψει το Ισραήλ», ανέφερε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποδυνάμωση του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει και άλλες οργανώσεις που συνδέονται με την Τεχεράνη να εγκαταλείψουν τα όπλα.

«Πολλοί θα αφοπλιστούν εξαιτίας αυτού. Το Ιράν βρίσκεται σε μια θέση που δεν έχει βρεθεί ποτέ πριν και τα πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα για αυτούς», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε στο τέλος της συνέντευξης την έκκλησή του προς τον πρόεδρο του Ισραήλ να δώσει χάρη στον Νετανιάχου, λέγοντας: «Πείτε σε αυτόν τον πρόεδρο να του δώσει τη χάρη αμέσως».