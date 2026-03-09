Τραμπ: «Μικρό τίμημα για την ασφάλεια και την ειρήνη» η άνοδος του πετρελαίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «πολύ μικρό τίμημα» μπροστά στην ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν γρήγορα μόλις «εξαλειφθεί η πυρηνική απειλή του Ιράν», προσθέτοντας ότι μόνο «ανόητοι θα πίστευαν το αντίθετο».