Άλμα στην τιμή του πετρελαίου: Πάνω από τα 108 δολάρια το Brent με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία

Στα 108 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε το Brent στο άνοιγμα των αγορών στην Ασία, στον απόηχο των δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Γιάννης Φιλιππάκος

AP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τεράστια άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αγορών, τα συμβόλαια Brent παράδοσης Απριλίου διαμορφώνονταν στα 108,047 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 15,357 δολαρίων (+16,57%). Σε μηνιαία βάση η αύξηση φτάνει το 55,65%, ενώ σε ετήσια βάση καταγράφεται άνοδος 55,11%.

co1com1.jpg

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια αμερικανικού αργού WTI (Crude Oil) παράδοσης Απριλίου διαπραγματεύονταν στα 108,185 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 17,285 δολαρίων (+19,01%). Η τιμή του καταγράφει άνοδο 66,77% σε μηνιαία βάση και 62,55% σε ετήσια βάση.

cl1com.jpg

Η εκτίναξη των τιμών έρχεται στον απόηχο της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι αγορές παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις, κυρίως λόγω του κινδύνου για τις μεταφορές πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου περνά περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας αγοράς.

