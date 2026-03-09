Τζέσικα Άλμπα: Ρομαντικό ταξίδι στο Μεξικό με τον Ντάνι Ραμίρεζ

Snapshot Η Τζέσικα Άλμπα και ο σύντροφός της Ντάνι Ραμίρεζ δημοσίευσαν φωτογραφίες από το ρομαντικό τους ταξίδι στην Πόλη του Μεξικού.

Η Άλμπα περιέγραψε το ταξίδι ως «την καλύτερη εβδομάδα» σε μία από τις αγαπημένες της πόλεις, γεμάτη όμορφες αναμνήσεις.

Ο Ραμίρεζ ετοιμάζει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Baton» και θα συμμετάσχει στην ταινία «Avengers: Doomsday».

Η Άλμπα δεν έχει ανακοινώσει νέα κινηματογραφικά πρότζεκτ αυτή την περίοδο. Snapshot powered by AI

Η Τζέσικα Άλμπα και ο σύντροφός της Ντάνι Ραμίρεζ μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμές από το ρομαντικό τους ταξίδι στο Μεξικό. Το ζευγάρι δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Πόλη του Μεξικού την Κυριακή 8 Μαρτίου, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει τον χρόνο που περνά μαζί.

Στις εικόνες που ανέβασε ο 33χρονος ηθοποιός, διακρίνεται το ζευγάρι σε χαλαρές στιγμές, όπως ένα κοινό τους selfie κατά τη διάρκεια δείπνου, αλλά και φωτογραφίες από τις βόλτες τους στην πόλη, την τέχνη και τα φαγητά που δοκίμασαν. «Μαγικό Μεξικό», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, με την Άλμπα να σχολιάζει τρυφερά: «Η αγάπη μου».

https://www.instagram.com/p/DVoq_cfgWZg/

Η ίδια η ηθοποιός δημοσίευσε επίσης δικές της φωτογραφίες από το ταξίδι, γράφοντας ότι πέρασε «την καλύτερη εβδομάδα σε μία από τις αγαπημένες της πόλεις», τονίζοντας πως γύρισε με γεμάτη καρδιά και όμορφες αναμνήσεις.

Η σχέση της 44χρονης ηθοποιού με τον Ραμίρεζ έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2025, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της από τον επί χρόνια σύζυγό της Κας Γουόρεν, με τον οποίο υπήρξαν παντρεμένοι για 16 χρόνια και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Τον Φεβρουάριο του 2025 η Άλμπα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, ενώ στις 13 Φεβρουαρίου 2026 ο Γουόρεν υπέβαλε τα έγγραφα για την οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το ζευγάρι είχε συνδεθεί για πρώτη φορά ερωτικά τον Ιούλιο του 2025, όταν εντοπίστηκαν μαζί σε πτήση από το Κανκούν προς το Λος Άντζελες. Λίγες ημέρες αργότερα φωτογραφήθηκαν να φιλιούνται, ενώ τον Νοέμβριο επιβεβαίωσαν δημόσια τη σχέση τους όταν εμφανίστηκαν μαζί σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Χόλιγουντ.

Τους τελευταίους μήνες φαίνεται πως απολαμβάνουν συχνά κοινές αποδράσεις. Μάλιστα τον Φεβρουάριο η Άλμπα είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από ταξίδι στο Μαϊάμι για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Όσον αφορά τα επαγγελματικά τους σχέδια, η Άλμπα δεν έχει ανακοινώσει νέα κινηματογραφικά πρότζεκτ αυτή την περίοδο, ενώ ο Ραμίρεζ ετοιμάζει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Baton» και θα συμμετάσχει επίσης στην ταινία «Avengers: Doomsday», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο.