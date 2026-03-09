Τζέσικα Άλμπα: Ρομαντικό ταξίδι στο Μεξικό με τον Ντάνι Ραμίρεζ

- Η σχέση της Άλμπα με τον Ραμίρεζ έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2025, μετά τον χωρισμό της από τον σύζυγό της Κας Γουόρεν

Newsbomb

Τζέσικα Άλμπα: Ρομαντικό ταξίδι στο Μεξικό με τον Ντάνι Ραμίρεζ
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Τζέσικα Άλμπα και ο σύντροφός της Ντάνι Ραμίρεζ δημοσίευσαν φωτογραφίες από το ρομαντικό τους ταξίδι στην Πόλη του Μεξικού.
  • Η Άλμπα περιέγραψε το ταξίδι ως «την καλύτερη εβδομάδα» σε μία από τις αγαπημένες της πόλεις, γεμάτη όμορφες αναμνήσεις.
  • Ο Ραμίρεζ ετοιμάζει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Baton» και θα συμμετάσχει στην ταινία «Avengers: Doomsday».
  • Η Άλμπα δεν έχει ανακοινώσει νέα κινηματογραφικά πρότζεκτ αυτή την περίοδο.
Snapshot powered by AI

Η Τζέσικα Άλμπα και ο σύντροφός της Ντάνι Ραμίρεζ μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους στιγμές από το ρομαντικό τους ταξίδι στο Μεξικό. Το ζευγάρι δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Πόλη του Μεξικού την Κυριακή 8 Μαρτίου, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει τον χρόνο που περνά μαζί.

Στις εικόνες που ανέβασε ο 33χρονος ηθοποιός, διακρίνεται το ζευγάρι σε χαλαρές στιγμές, όπως ένα κοινό τους selfie κατά τη διάρκεια δείπνου, αλλά και φωτογραφίες από τις βόλτες τους στην πόλη, την τέχνη και τα φαγητά που δοκίμασαν. «Μαγικό Μεξικό», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, με την Άλμπα να σχολιάζει τρυφερά: «Η αγάπη μου».

https://www.instagram.com/p/DVoq_cfgWZg/

Η ίδια η ηθοποιός δημοσίευσε επίσης δικές της φωτογραφίες από το ταξίδι, γράφοντας ότι πέρασε «την καλύτερη εβδομάδα σε μία από τις αγαπημένες της πόλεις», τονίζοντας πως γύρισε με γεμάτη καρδιά και όμορφες αναμνήσεις.

Η σχέση της 44χρονης ηθοποιού με τον Ραμίρεζ έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2025, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της από τον επί χρόνια σύζυγό της Κας Γουόρεν, με τον οποίο υπήρξαν παντρεμένοι για 16 χρόνια και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Τον Φεβρουάριο του 2025 η Άλμπα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, ενώ στις 13 Φεβρουαρίου 2026 ο Γουόρεν υπέβαλε τα έγγραφα για την οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το ζευγάρι είχε συνδεθεί για πρώτη φορά ερωτικά τον Ιούλιο του 2025, όταν εντοπίστηκαν μαζί σε πτήση από το Κανκούν προς το Λος Άντζελες. Λίγες ημέρες αργότερα φωτογραφήθηκαν να φιλιούνται, ενώ τον Νοέμβριο επιβεβαίωσαν δημόσια τη σχέση τους όταν εμφανίστηκαν μαζί σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Χόλιγουντ.

Τους τελευταίους μήνες φαίνεται πως απολαμβάνουν συχνά κοινές αποδράσεις. Μάλιστα τον Φεβρουάριο η Άλμπα είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από ταξίδι στο Μαϊάμι για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Όσον αφορά τα επαγγελματικά τους σχέδια, η Άλμπα δεν έχει ανακοινώσει νέα κινηματογραφικά πρότζεκτ αυτή την περίοδο, ενώ ο Ραμίρεζ ετοιμάζει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Baton» και θα συμμετάσχει επίσης στην ταινία «Avengers: Doomsday», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση: Πρώτη η ΝΔ με 26,6% - Προβάδισμα Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Ανοίγει την ψαλίδα από το ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία - Στο 14,3% η διαφορά

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προειδοποίηση Ερντογάν σε Ιράν: «Εξαιρετικά ακατάλληλες και προκλητικές ενέργειες»

19:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα για Μπενίτεθ - Έτοιμος ο Σιώπης για Μπέτις, παλεύει ο Τσιριβέγια

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αμερικανικός πύραυλος Tomahawk φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο - Βίντεο ντοκουμέντο

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αξιωματούχος: Αμφισβητεί ότι μπορεί να καταρρεύσει το ιρανικό καθεστώς - Γιατί ανησυχεί το αμυντικό κατεστημένο του Ισραήλ

19:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπακογιάννης για Βοτανικό: «Σοβαρά ερωτήματα για το πότε και με ποιες υποδομές θα λειτουργήσει»

19:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: «Η παρουσία του Μακρόν σε Κύπρο και Κρήτη στέλνει σαφές μήνυμα»

19:04ΕΥ ΖΗΝ

Φυσικές θεραπείες για άμεση ανακούφιση από τη ναυτία

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: 10η ημέρα πολέμου - Drones και πυραύλους εξαπολύουν Ισραήλ και Ιράν, σε «ενεργειακή δίνη» η Δύση

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες αποκαλύψεις για την καθηγήτρια που πέθανε από εγκεφαλικό – «Έβαζαν θρανία μπροστά στην πόρτα να μην μπορεί να βγει»

18:54LIFESTYLE

Τζέσικα Άλμπα: Ρομαντικό ταξίδι στο Μεξικό με τον Ντάνι Ραμίρεζ

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ καλεί την Αυστραλία να χορηγήσει άσυλο στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Κατέφτασαν και νέα αμερικανικά βομβαρδιστικά - Σε βάση της RAF 3 Β-52 Stratofortress

18:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ομάδες δολοφόνων» για να εξοντώσουν τον Τραμπ είχε συγκροτήσει το καθεστώς της Τεχεράνης

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Κύπρος: Ασκήσεις ετοιμότητας σε σχολεία - Παραμένει ο συναγερμός

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Βοήθεια με το αζημίωτο: 11 χώρες ζήτησαν ουκρανική συνδρομή για τα ιρανικά drones - Ευκαιρία Ζελένσκι για ανταλλάγματα

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αθηνών-Κορίνθου - Τρεις τραυματίες

18:04ΕΘΝΙΚΑ

Στη φρεγάτα «Κίμων» ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης

18:04LIFESTYLE

Γιώργος Θεοδωράκης: Ο μοναχικός δρόμος ενός «ασυμβίβαστου» γιου που έζησε σαν «φάντασμα» στη βαριά σκιά του Μίκη Θεοδωράκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες αποκαλύψεις για την καθηγήτρια που πέθανε από εγκεφαλικό – «Έβαζαν θρανία μπροστά στην πόρτα να μην μπορεί να βγει»

18:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ομάδες δολοφόνων» για να εξοντώσουν τον Τραμπ είχε συγκροτήσει το καθεστώς της Τεχεράνης

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:04LIFESTYLE

Γιώργος Θεοδωράκης: Ο μοναχικός δρόμος ενός «ασυμβίβαστου» γιου που έζησε σαν «φάντασμα» στη βαριά σκιά του Μίκη Θεοδωράκη

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Ο κινηματογραφικός διάπλους του τάνκερ «Shenlong» που διαχειρίζεται ο εφοπλιστής Προκοπίου

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αμερικανικός πύραυλος Tomahawk φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο - Βίντεο ντοκουμέντο

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια από εγκεφαλικό - Καταγγελίες πως δεχόταν bullying στο σχολείο από μαθητές και συναδέλφους

17:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Με μπιτόνια στα πρατήρια οι καταναλωτές - «Στην Κύπρο η βενζίνη είναι 1,20 και εδώ 1,90» λένε οδηγοί

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Πού έβρεξε περισσότερο τον φετινό χειμώνα - 60-70% πάνω στον Μόρνο - Αναλυτικά στοιχεία

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο «βασιλιάς της ανακύκλωσης» είναι 13 ετών: Συγκέντρωσε 1,5 εκατ. κουτάκια για φιλανθρωπικό σκοπό

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στο Γκαζιαντέπ

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Το πραγματικό πρόσωπο της «πολύ όμορφης» κατά συρροή δολοφόνου

17:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύο ταχύτητες μέσα σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Στη Σούδα ο Εμανουέλ Μακρόν - Τον υποδέχθηκε ο Νίκος Δένδιας

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ καλεί την Αυστραλία να χορηγήσει άσυλο στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν

18:04ΕΘΝΙΚΑ

Στη φρεγάτα «Κίμων» ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ