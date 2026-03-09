Πιο κοντά στο επίδομα καυσίμου: Έρχεται το Fuel Pass 3 μετά την εκτίναξη στην τιμή του πετρελαίου

Η ελληνική κυβέρνηση είχε θέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ως όριο τα 100 δολάρια, επομένως όλα δείχνουν πως θα δοθεί άμεσα το πράσινο φως

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Πιο κοντά στο επίδομα καυσίμου: Έρχεται το Fuel Pass 3 μετά την εκτίναξη στην τιμή του πετρελαίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι τιμές πετρελαίου Brent και WTI αυξήθηκαν κατά περίπου 24%, φτάνοντας πάνω από 114 δολάρια το βαρέλι.
  • Η ελληνική κυβέρνηση είχε θέσει όριο συναγερμού τα 100 δολάρια το βαρέλι για την ενεργοποίηση μέτρων στήριξης.
  • Το Fuel Pass 3 αναμένεται να δοθεί άμεσα και το ποσό της ενίσχυσης εκτιμάται μεταξύ 50 και 100 ευρώ.
  • Ο προϋπολογισμός έχει προετοιμαστεί για σενάρια με τιμές πετρελαίου πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στο κυβερνητικό επιτελείο μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στις διεθνείς αγορές αναφορικά με τις τιμές του πετρελαίου.

Οι τιμές του πετρελαίου Brent και WTI σημείωσαν ημερήσια άνοδο περίπου 24%, φτάνοντας τα 114,887 και 113,526 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε θέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ως όριο τα 100 δολάρια. Άλλωστε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. μιλώντας στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», έθεσε και το όριο συναγερμού. Είναι όταν το πετρέλαιο Μπρεντ ξεπεράσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι: «Με πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κινητοποιούμαστε…», είπε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε για το όριο συναγερμού. Αντίστοιχη επισήμανση είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα με δηλώσεις του και ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος.

Επομένως η ώρα για επίδομα καυσίμου φαίνεται ότι έχει φτάσει.

Όπως είχε αναφέρει το Newsbomb η κυβέρνηση έχει έτοιμα τα απαραίτητα εργαλεία όπως είναι ένα πιθανό πλαφόν στη τιμή της βενζίνης, τo fuel pass αλλά και μια έκτακτη ενίσχυση στις κοινωνικές ομάδες που θα πληγούν περισσότερο. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό, ότι στον τρέχοντα προϋπολογισμό έχουν εξεταστεί σενάρια με την τιμή στο πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 ευρώ το βαρέλι.

Όσον αφορά τις ενδεχόμενες αυξήσεις σε προϊόντα στην αγορά, ήδη η νέα αρχή που είναι αρμόδια για την προστασία του καταναλωτή βρίσκεται στην αγορά πραγματοποιώντας σαρωτικούς ελέγχους.

Το Fuel Pass 3

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Τα Νέα", το ύψος του Fuel Pass 3 ακόμη δεν έχει «κλειδώσει» αλλά εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 50 έως 100 ευρώ, όσο δηλαδή προβλεπόταν κατά τους δύο κύκλους της ενίσχυσης. Στον πρώτο κύκλο του Fuel Pass που εφαρμόστηκε την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου 2022, τα νοικοκυριά έλαβαν οικονομική ενίσχυση από 30 έως 50 ευρώ για τρίμηνη περίοδο, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας. Στα νησιά το ποσό ήταν αυξημένο και η επιδότηση χορηγούνταν είτε σε ψηφιακή κάρτα για χρήση σε πρατήρια καυσίμων είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό με μικρότερο ποσό.

Ο δεύτερος κύκλος, Fuel Pass 2, εφαρμόστηκε για το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2022. Τότε τα ποσά αυξήθηκαν λόγω της περαιτέρω ανόδου των τιμών των καυσίμων, φτάνοντας τα 100 ευρώ για αυτοκίνητα σε νησιωτικές περιοχές με τη χρήση κάρτας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:33ΚΟΣΜΟΣ

Στόχος πυροβολισμών η έπαυλή της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς - Συνελήφθη η 30χρονη δράστης

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟΣ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής: Η νέα «Δύναμη» της ΑΑΔΕ που αντικαθιστά το ΣΔΟΕ - Drones, Τεχνητή Νοημοσύνη και 450 ελεγκτές

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Μπορεί με αμερικανική κατάληψη στο νησί Kharg να τελειώσει ο πόλεμος;

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ποιοτική αλλαγή του ΣΥΡΙΖΑ: Εντονότερες εκφράσεις, έμφαση στη συνεργασία

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (9/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πορτοκαλί τιμολόγια: Αποκλίσεις έως και 30 λεπτά ανά κιλοβατώρα ανατρέπουν το κόστος ρεύματος - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κρίση απειλεί τις χώρες του Κόλπου – Φόβοι για «πόλεμο του νερού» – Σε κίνδυνο 100 εκατ. Άραβες

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικοί Patriot για τη Βουλγαρία: Το αίτημα της Σόφιας μετά από επικοινωνία με την Άγκυρα

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα ασφαλείας από Μητσοτάκη: Στήριξη στην Κύπρο και «φρένο» στην αισχροκέρδεια

06:56ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ποιες καρέκλες «τρίζουν» στην κυβέρνηση, το beef των υπουργών, οι δημοσκοπήσεις και τα χαμόγελα, ποιοι εφοπλιστές θησαυρίζουν, η Alpha, τα κόκκινα δάνεια και το dual παιχνίδι της Εθνικής

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (9/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48LIFESTYLE

9 σειρές έρχονται με καταιγιστικές εξελίξεις – Έρωτες, πάθη, σκοτεινά μυστικά

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Μαρτίου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πρώτη η ΑΕΚ, με... προβάδισμα στα play offs ο ΠΑΟΚ - Ο απολογισμός στα ντέρμπι

06:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιο κοντά στο επίδομα καυσίμου: Έρχεται το Fuel Pass 3 μετά την εκτίναξη στην τιμή του πετρελαίου - Πόσο θα είναι, ποιοι θα το λάβουν

06:32ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 4.276 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι βοριάδες φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

06:06ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

05:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ νέος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν – Κλιμακώνεται ο πόλεμος – Καλπάζει το πετρέλαιο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιο κοντά στο επίδομα καυσίμου: Έρχεται το Fuel Pass 3 μετά την εκτίναξη στην τιμή του πετρελαίου - Πόσο θα είναι, ποιοι θα το λάβουν

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:00WHAT THE FACT

Ποιό είναι το μυστικό που κρατά τους πιλότους μαχητικών σε εγρήγορση πάνω από 24 ώρες - Όχι, δεν είναι ο καφές

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικοί Patriot για τη Βουλγαρία: Το αίτημα της Σόφιας μετά από επικοινωνία με την Άγκυρα

06:56ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ποιες καρέκλες «τρίζουν» στην κυβέρνηση, το beef των υπουργών, οι δημοσκοπήσεις και τα χαμόγελα, ποιοι εφοπλιστές θησαυρίζουν, η Alpha, τα κόκκινα δάνεια και το dual παιχνίδι της Εθνικής

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Τι γνωρίζουμε για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν – Η τεράστια περιουσία στο εξωτερικό με το 5αστερο ξενοδοχείο

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο «βασιλιάς της ανακύκλωσης» είναι 13 ετών: Συγκέντρωσε 1,5 εκατ. κουτάκια για φιλανθρωπικό σκοπό

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σύλληψη 57χρονης για κακοποίηση της ΑμεΑ κόρης της – Τρομάζουν οι περιγραφές του πατέρα

05:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτός ελέγχου η τιμή του πετρελαίου με ιστορικό «άλμα» 24% – Πάνω από τα 114 δολάρια το Brent – «Μικρό τίμημα για την ασφάλεια και την ειρήνη» λέει ο Τραμπ

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πρώτη η ΑΕΚ, με... προβάδισμα στα play offs ο ΠΑΟΚ - Ο απολογισμός στα ντέρμπι

16:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Κορυδαλλού: Έκοψε τις φλέβες του ο Νορβηγός που δολοφόνησε τον 32χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι βοριάδες φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

06:06ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

23:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Παναθηναϊκός με πίστη, με πάθος, με την ψυχή του κόσμου του»

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κρίση απειλεί τις χώρες του Κόλπου – Φόβοι για «πόλεμο του νερού» – Σε κίνδυνο 100 εκατ. Άραβες

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Ευγενία: Η «σκιά» του Έπσταϊν τη διώχνει από τη διεθνή οργάνωση κατά της δουλείας

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (9/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Νεκρός άνδρας μέσα σε λεωφορείο - Συνελήφθη ο φίλος του, έκαναν χρήση ναρκωτικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ