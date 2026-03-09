Πιο κοντά στο επίδομα καυσίμου: Έρχεται το Fuel Pass 3 μετά την εκτίναξη στην τιμή του πετρελαίου

Snapshot Οι τιμές πετρελαίου Brent και WTI αυξήθηκαν κατά περίπου 24%, φτάνοντας πάνω από 114 δολάρια το βαρέλι.

Συναγερμός έχει σημάνει στο κυβερνητικό επιτελείο μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στις διεθνείς αγορές αναφορικά με τις τιμές του πετρελαίου.

Οι τιμές του πετρελαίου Brent και WTI σημείωσαν ημερήσια άνοδο περίπου 24%, φτάνοντας τα 114,887 και 113,526 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε θέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ως όριο τα 100 δολάρια. Άλλωστε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. μιλώντας στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», έθεσε και το όριο συναγερμού. Είναι όταν το πετρέλαιο Μπρεντ ξεπεράσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι: «Με πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κινητοποιούμαστε…», είπε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε για το όριο συναγερμού. Αντίστοιχη επισήμανση είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα με δηλώσεις του και ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος.

Επομένως η ώρα για επίδομα καυσίμου φαίνεται ότι έχει φτάσει.

Όπως είχε αναφέρει το Newsbomb η κυβέρνηση έχει έτοιμα τα απαραίτητα εργαλεία όπως είναι ένα πιθανό πλαφόν στη τιμή της βενζίνης, τo fuel pass αλλά και μια έκτακτη ενίσχυση στις κοινωνικές ομάδες που θα πληγούν περισσότερο. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό, ότι στον τρέχοντα προϋπολογισμό έχουν εξεταστεί σενάρια με την τιμή στο πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 ευρώ το βαρέλι.

Όσον αφορά τις ενδεχόμενες αυξήσεις σε προϊόντα στην αγορά, ήδη η νέα αρχή που είναι αρμόδια για την προστασία του καταναλωτή βρίσκεται στην αγορά πραγματοποιώντας σαρωτικούς ελέγχους.

Το Fuel Pass 3

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Τα Νέα", το ύψος του Fuel Pass 3 ακόμη δεν έχει «κλειδώσει» αλλά εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 50 έως 100 ευρώ, όσο δηλαδή προβλεπόταν κατά τους δύο κύκλους της ενίσχυσης. Στον πρώτο κύκλο του Fuel Pass που εφαρμόστηκε την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου 2022, τα νοικοκυριά έλαβαν οικονομική ενίσχυση από 30 έως 50 ευρώ για τρίμηνη περίοδο, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας. Στα νησιά το ποσό ήταν αυξημένο και η επιδότηση χορηγούνταν είτε σε ψηφιακή κάρτα για χρήση σε πρατήρια καυσίμων είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό με μικρότερο ποσό.

Ο δεύτερος κύκλος, Fuel Pass 2, εφαρμόστηκε για το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2022. Τότε τα ποσά αυξήθηκαν λόγω της περαιτέρω ανόδου των τιμών των καυσίμων, φτάνοντας τα 100 ευρώ για αυτοκίνητα σε νησιωτικές περιοχές με τη χρήση κάρτας.

