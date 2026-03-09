Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (9/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
9/3/2026 7:30:00 πμ
9/3/2026 5:30:00 μμ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙ - ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ
1243
Συντήρηση
9/3/2026 8:00:00 πμ
9/3/2026 11:00:00 πμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΝΥΒΥΣΣΟΣ ΘΥΜΑΡΙ - ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΟΝΤΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΓ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΙΟΛΟΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΙΣΤΡΑΛΙ - Λ ΣΟΥΝΙΟΥ - ΔΗΜ ΜΥΤΑΡΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣΑ - ΙΣΜΗΝΗΣ - ΑΡΕΩΣ - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΧΧΙΛΕΩΣ - ΘΗΣΕΩΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΕΡΜΟΥ - ΑΛΑΜΑΝΑΣ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΠΕΡΣΕΑ - ΘΗΣΕΙΟΥ - ΝΑΞΟΥ - ΑΡΙΑΔΝΗΣ - ΒΟΥΡΛΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
1587
Λειτουργία
9/3/2026 8:00:00 πμ
9/3/2026 12:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΡΜΑ απο κάθετο: ΠΑΝ. ΒΛΑΧΑΚΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΡΜΑ έως κάθετο: ΠΑΝ. ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝ. ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
9/3/2026 8:00:00 πμ
9/3/2026 12:00:00 μμ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ.
197
Κατασκευές
9/3/2026 8:00:00 πμ
9/3/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΥΔΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
227
Κατασκευές
9/3/2026 8:00:00 πμ
9/3/2026 3:30:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΚ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ
229
Κατασκευές
9/3/2026 8:00:00 πμ
9/3/2026 4:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΤΗΝΟΥ, ΣΥΡΟΥ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΣΕΡΙΦΟΥ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ, 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.
201
Κατασκευές
9/3/2026 8:00:00 πμ
9/3/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - Λ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΓ ΤΡΙΑΔΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ - ΜΥΣΤΡΑ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
1588
Λειτουργία
9/3/2026 8:00:00 πμ
9/3/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΑΜΟΡΓΟΥ - ΕΥΤΥΧΙΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΣΩΤΗΡΟΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
391
Λειτουργία
9/3/2026 8:00:00 πμ
9/3/2026 4:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΤΗΝΟΥ, ΣΥΡΟΥ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΣΕΡΙΦΟΥ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ, 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.
201
Κατασκευές
9/3/2026 9:00:00 πμ
9/3/2026 4:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΨΑΡΩΝ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΑ.
198
Κατασκευές
9/3/2026 11:30:00 πμ
9/3/2026 4:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 36 από: 11:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ι. ΜΗΤΣΑ απο κάθετο: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ από: 11:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ν. ΡΙΖΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΤΣΙΚΗ από: 11:30 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
9/3/2026 12:00:00 μμ
9/3/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΚΡΗΣΙΛΑ απο κάθετο: ΠΑΣΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΦΡΑΝΟΡΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΣΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΚΡΗΣΙΛΑ έως κάθετο: ΤΥΔΕΩΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
264
Λειτουργία