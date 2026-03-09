Η Κίνα προειδοποιεί για νέα παγκόσμια έλλειψη τσιπ

Η Κίνα προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας νέας παγκόσμιας έλλειψης μικροτσίπ εν μέσω διαμάχης μεταξύ της ολλανδικής εταιρείας Nexperia και της κινεζικής θυγατρικής της.

Τα προβλήματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς τα τσιπ Nexperia χρησιμοποιούνται ευρέως σε ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων, ανέφερε το Reuters.

Η κλιμάκωση πυροδοτήθηκε από τις ενέργειες των κεντρικών γραφείων στην Ολλανδία, οι οποίες αφαίρεσαν από την Wingtech, την κινεζική μητρική εταιρεία, τον έλεγχο της Nexperia. Σε απάντηση, η κινεζική θυγατρική ανακοίνωσε ότι είχε μπλοκάρει τους εταιρικούς λογαριασμούς όλων των εργαζομένων στην Κίνα, οδηγώντας σε «νέες δυσκολίες και εμπόδια στις διαπραγματεύσεις».

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας τόνισε ότι τυχόν περαιτέρω διαταραχές στην παραγωγή και προμήθεια ημιαγωγών θα αποτελούν ευθύνη της Ολλανδίας. Ταυτόχρονα, η ολλανδική θυγατρική της Nexperia αρνήθηκε ότι το μπλοκάρισμα επηρέασε την παραγωγή στο εργοστάσιό της στην Γκουανγκντόνγκ.

