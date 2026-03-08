Φυλακές Κορυδαλλού: Έκοψε τις φλέβες του ο Νορβηγός που δολοφόνησε τον 32χρονο αστυνομικό

Ο Νορβηγός που κατηγορείται για τη δολοφονία του 32χρονου αστυνομικού σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη και κρατείται στο ψυχιατρειο των φυλακων Κορυδαλλού, αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στο μπάνιο, όπου είχε κόψει τις φλέβες του, προκαλώντας αναστάτωση στο σωφρονιστικό κατάστημα. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι αντιλήφθηκαν άμεσα το περιστατικό και επενέβησαν, αποτρέποντας τα χειρότερα. Ο Νορβηγός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο όταν ο 32χρονος αστυνομικός έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε μπαρ της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία , ο αστυνομικός είχε προσπαθήσει να παρέμβει σε καυγά, με αποτέλεσμα να δεχθεί θανάσιμο χτύπημα στον λαιμό από τον 44χρονο Νορβηγό.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε θαμώνες του καταστήματος, ενώ τραυματίστηκε και ακόμη ένας άνδρας κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

