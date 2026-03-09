ΠΑΣΟΚ: Η λίστα με τις προσχωρήσεις - Νικολόπουλος, Πελεγρίνης, Βερλέκης, Κορακάκης στις μεταγραφές

Η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει, παρουσία του προέδρου του κόμματος, την Τρίτη 17 Μαρτίου

Newsbomb

ΠΑΣΟΚ: Η λίστα με τις προσχωρήσεις - Νικολόπουλος, Πελεγρίνης, Βερλέκης, Κορακάκης στις μεταγραφές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 για τον προγραμματισμό της συμμετοχής της στο συνέδριο και την περιφερειακή της διάρθρωση.
  • Στην Επιτροπή εντάσσονται νέα μέλη από διάφορους επαγγελματικούς και πολιτικούς χώρους, όπως ο μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος, ο πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ Θεοδόσης Πελεγρίνης, ο ηθοποιός Νίκος Βερλέκης και ο συνθέτης Βαγγέλης Κορακάκης.
  • Μεταγραφές από άλλα πολιτικά κόμματα περιλαμβάνουν τον Αντώνη Μανίκα από «Το Ποτάμι», τον Αλέξανδρο Μυρίση, πρώην μέλος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, και τον Γιώργο Σιγαλό, πρώην υποψήφιο βουλευτή της ΝΔ.
  • Η Επιτροπή έχει ενισχυθεί με στελέχη από διάφορους τομείς, όπως πανεπιστημιακούς, συνδικαλιστές, πρώην δημάρχους και επιστήμονες, για την οργανωτική προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ ενόψει των επόμενων εκλογών.
  • Στη στήριξη της Επιτροπής προστέθηκε και ο Μιχάλης Νεονάκης, ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο της.
Snapshot powered by AI

Ανακοινώθηκε η λίστα με τις νέες συμμετοχές στην Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, ενόψει του επικείμενου συνεδρίου και της οργανωτικής προετοιμασίας του κόμματος για την πορεία προς τις επόμενες εκλογές.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Τρικούπη, η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, με αντικείμενο τον προγραμματισμό της παρέμβασής της στο συνέδριο, καθώς και την περιφερειακή της διάρθρωση.

Μεταξύ άλλων, στα νέα μέλη περιλαμβάνονται, ο μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος, ο πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ Θεοδόσης Πελεγρίνης, ο ηθοποιός Νίκος Βερλέκης, ο συνθέτης Βαγγέλης Κορακάκης, ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πάρις Τσάρτας, ο συγκοινωνιολόγος Άρης Λιαροκάπης, καθώς και στελέχη με διαδρομή σε άλλους πολιτικούς χώρους, όπως ο Αντώνης Μανίκας από «Το Ποτάμι», ο Αλέξανδρος Μυρίσης, πρώην στέλεχος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Σιγαλός, πρώην υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ, και ο πρώην Δήμαρχος Κερατσινίου, Δημήτρης Σαράφογλου.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Ανακοινώνουμε τη συμπλήρωση της Επιτροπής ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ και ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη την Τρίτη 17 Μαρτίου, για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο και την περιφερειακή της διάρθρωση στην πορεία προς τις εκλογές.

Τα νέα μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής:

  • Αθανασάκης Γιάννης, Συνδικαλιστής ΟΤΟΕ – Εθνική Τράπεζα
  • Βαλαβάνης Δημοσθένης, οδοντίατρος
  • Βατσικλής Μάριος, δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού συλλόγου Κομοτηνής
  • Βερλέκης Νίκος, ηθοποιός
  • Βουκίδης Θεόδωρος, Πλαστικός χειρουργός, καθηγητής
  • Γεωργακόπουλος Τάκης, αρχιτέκτων, πρώην Πρόεδρος Πανελλήνιου συλλόγου αρχιτεκτόνων
  • Γιαννόπουλος Παναγιώτης, δικηγόρος, Πανεπιστημιακός Θεσσαλονίκη
  • Γιουματζίδης Βασίλης, πρώην Βουλευτής
  • Γκαραβέλα Μαρία, δημόσιος υπάλληλος
  • Καμιζής Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κρανιδίου, γιατρός
  • Καρασμάνης Βασίλης, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας
  • Καρούτζος Θανάσης, πρώην Περιφερειάρχης Κρήτης
  • Κορακάκης Βαγγέλης, μουσικοσυνθέτης
  • Κριθαρούλας Λεωνίδας, υπάλληλος, πρώην μέλος τομέα Δημοκρατίας στο Κίνημα Δημοκρατών
  • Κυριακόπουλος Ηλίας, διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων
  • Κύρκος Δημήτρης, πρώην μέλος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ
  • Λιαροκάπης Άρης, πολιτικός μηχανικός, συγκοινωνιολόγος
  • Λύτρα Ντίνα, Περιφερειακή σύμβουλος Πελοποννήσου, πρώην Αντιδήμαρχος Κορίνθου
  • Μανιάτης Κώστας, συνδικαλιστής ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
  • Μανίκας Αντώνης, πρώην Κ.Ε. «Το Ποτάμι»
  • Μπακογιάννης Σωτήρης, συνδικαλιστής συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας
  • Μπάτσος Γιώργος, Οικονομικό επιμελητήριο
  • Μυρίσης Αλέξανδρος, Πρόεδρος νέων δικηγόρων Ρόδου, πρώην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ
  • Νικολόπουλος Χρήστος, μουσικοσυνθέτης
  • Παλλάδας Παναγιώτης, πρώην Διευθυντής Νοσοκομείου «Παπανικολάου», ακτινολόγος
  • Παπαδόπουλος Ιορδάνης, καθηγητής, Δόκτωρ Φιλοσοφίας
  • Πατεντάλης Μιχάλης, Πρόεδρος Ελληνοκυπρίων συγγραφέων Γερμανίας
  • Πελεγρίνης Θεοδόσης, συγγραφέας, πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ, πρώην υφυπουργός Παιδείας
  • Παυλίδου Νιόβη, καθηγήτρια Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ΑΠΘ
  • Σαράφογλου Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κερατσινίου
  • Σεργόπουλος Γιάννης, δικηγόρος
  • Σιγαλός Γιώργος, γεωπόνος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, πρώην υποψήφιος βουλευτής Ν.Δ.
  • Τζαφέρης Κλέαρχος, πρώην Πρόεδρος ποδοσφαιρικών σωματείων Αττικής
  • Τσάρτας Πάρις, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Τσούπρα Ιωάννα, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αττικής

*Στην ομάδα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που συνεπικουρούν το έργο της Επιτροπής, προστίθεται και ο Μιχάλης Νεονάκης».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν από Κύπρο: Η ανάρτηση στα ελληνικά - «Η Γαλλία εκφράζει την αλληλεγγύη της»

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση ΗΠΑ: Το Ιράν ενδέχεται να ενεργοποιεί «εν υπνώσει πυρήνες» στο εξωτερικό

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος ψηφιακός κίνδυνος η Βόρεια Κορέα - Πώς ο Κιμ στήνει «παγίδες» σε όλο το διαδίκτυο

16:30WHAT THE FACT

Πλησιάζει γεωμαγνητική καταιγίδα: Νέφος ηλιακών σωματιδίων θα «χτυπήσει» τη Γη αύριο

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν προσφέρει «απόλυτη υποστήριξη» στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

16:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: «Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες που διαθέτουν Εθνική Στρατηγική και Ειδικά Σχέδια Προσαρμογής για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά»

16:17ΚΟΣΜΟΣ

SIPRI: Οι παγκόσμιες ροές όπλων εκτινάσσονται σχεδόν κατά 10% - Η Ευρώπη γίνεται δύναμη όπλων

16:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά την Πάφο, ο Μακρόν μεταβαίνει στη Σούδα για να δει το αεροπλανοφόρο «Ντε Γκωλ» - Θα τον υποδεχθεί ο Δένδιας

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν σκοπεύουν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία - Διέφυγαν από τους προπονητές τους

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η λίστα με τις προσχωρήσεις - Νικολόπουλος, Πελεγρίνης, Βερλέκης, Κορακάκης στις μεταγραφές

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιημένα τα οχήματα στην Αλίμου - Κατεχάκη εξαιτίας τροχαίου - Πού υπάρχει κίνηση

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια στη Γερμανία έχτισε ιγκλού στον κήπο της: «Μας πήρε μια ολόκληρη μέρα»

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση με το «καλημέρα» στη δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου: Διαμαρτυρίες και σύντομη διακοπή

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY η Ελλάδα στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026

15:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Χωρίς Ουόκαπ και Λαρεντζάκη στο Παρίσι, επιστρέφει ο Βεζένκοφ

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανός άφησε την Ευρώπη για να γίνει αγρότης στα βουνά της Κολομβίας: «Αποφάσισα να ριζώσω»

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Όλη η πόλη μια γιορτή με περισσότερες από 30.000 συμμετοχές στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας - Πλήθος εμπειριών powered by Allwyn για δρομείς και επισκέπτες στο Χωριό των Χορηγών

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Ενόχληση των ΗΠΑ για το εύρος των χτυπημάτων του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν – Τι μεταδίδει το Axios

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στο Γκαζιαντέπ

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η λίστα με τις προσχωρήσεις - Νικολόπουλος, Πελεγρίνης, Βερλέκης, Κορακάκης στις μεταγραφές

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για τη Γυναικεία Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν: Δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο και κινδυνεύει η ζωή τους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληση βοήθειας από τον γιο του Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργο: «Σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου»

14:58ΕΛΛΑΔΑ

«Ευχαριστώ όσους με βοήθησαν αυτές τις δύσκολες ώρες»: Το νέο μήνυμα του Γιώργου Θεοδωράκη μετά το δραματικό «είμαι ολομόναχος, όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου»

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιημένα τα οχήματα στην Αλίμου - Κατεχάκη εξαιτίας τροχαίου - Πού υπάρχει κίνηση

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Χτύπημα του Ιράν στο κεντρικό Ισραήλ, ένας νεκρός - Τραυματισμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

11:33LIFESTYLE

Χρήστος Βαλαβανίδης: Βασανίστηκε πολύ, έμεινε 55 μέρες στο νοσοκομείο, λέει η σύζυγός του

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Πού έβρεξε περισσότερο τον φετινό χειμώνα - 60-70% πάνω στον Μόρνο - Αναλυτικά στοιχεία

14:33ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκκενώνουν το προξενείο στα Άδανα - «Εγκαταλείψτε τη νοτιοανατολική Τουρκία»

16:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά την Πάφο, ο Μακρόν μεταβαίνει στη Σούδα για να δει το αεροπλανοφόρο «Ντε Γκωλ» - Θα τον υποδεχθεί ο Δένδιας

13:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Explainer: Τι είναι το πετρέλαιο Brent και πώς διαφέρει από το αργό

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν σκοπεύουν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία - Διέφυγαν από τους προπονητές τους

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πληρώθηκε 330 μισθούς κατά λάθος, παραιτήθηκε από τη δουλειά του και το δικαστήριο τον δικαίωσε

14:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»: SOS από την επικεφαλής του ΔΝΤ για πληθωρισμό, τιμές πετρελαίου λόγω Μέσης Ανατολής

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν: Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη - Μητσοτάκης: Αν δεν δράσουμε μαζί σε μια τέτοια κρίση, πώς θα αντιμετωπίσουμε επόμενες απειλές;

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Ενόχληση των ΗΠΑ για το εύρος των χτυπημάτων του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν – Τι μεταδίδει το Axios

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ