Βουλιαγμένη: Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου - Τα τρία σενάρια που εξετάζονται

Χθες βρέθηκε η σορός του 34χρονου δύτη που αγνοούνταν από την περασμένη Κυριακή - Τα επικρατέστερα σενάρια για το δυστύχημα 

Βουλιαγμένη: Πότε θα γίνει η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου - Τα τρία σενάρια που εξετάζονται
Νεκρός ανασύρθηκε ανήμερα της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, ο 34χρονος δύτης τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί από την περασμένη Κυριακή κατά την διάρκεια κατάδυσης στα λιμανάκια Βουλιαγμένης στο «Πηγάδι του Διαβόλου».

Πηγές αναφέρουν πως ο δύτης εντοπίστηκε σε πολύ μεγάλο βάθος, άνω των 30 μέτρων. Η σορός του άτυχου άνδρα έχει εγκλωβιστεί σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο και ως εκ τούτου έχει σχεδιαστεί νέα επιχείρηση για την ανάσυρσή του.

Οι διασώστες φαίνεται πως έχουν εντοπίσει την κάμερα του 34χρονου δύτη που έχει καταγράψει τις τελευταίες του στιγμές και τις δραματικές του προσπάθειες να ανέβει στην επιφάνεια.

Ο ίδιος παρότι ήταν έμπειρος δύτης, εκπαιδευμένος και χρησιμοποιούσε ειδικό εξοπλισμό θαλάσσιο ρεύμα ήταν εκείνο που κατά πάσα πιθανότητα του προκάλεσε απώλεια του εξοπλισμού του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Πότε θα ανασυρθεί η σορός του

Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του άτυχου άνδρα αναμένεται να πραγματοποιήθει το ερχόμενο Σάββατο 28 Μαρτίου και αυτό επειδή το σημείο είναι ιδιαίτερα δύσβατο και απαιτεί προσεκτική και κατάλληλη προετοιμασία.

Οι διασώστες σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν ειδικά μίγματα αερίων στις φιάλες οξυγόνου, ώστε να μπορέσουν να καταδυθούν με ασφάλεια στο μεγάλο βάθος όπου εντοπίστηκε η σορός.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη 24 Μαρτίου οι διασώστες είχαν βρει τραχοπέδιλο και ένα καταδυτικό σκούτερ, γεγονός που ενίσχυσε την εκτίμηση ότι ο δύτης βρισκόταν στο εσωτερικό του σπηλαίου.

Η επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

Αναφορικά με τις έρευνες για τον εντοπισμό του 35χρονου δύτη στη θαλάσσια περιοχή «Β’ Λιμανάκια» Βουλιαγμένης, εντοπίστηκε η σορός του χθες το μεσημέρι από ιδιώτες σπηλαιοδύτες. Στις έρευνες συνέδραμαν στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής (ΕΟΔΑ), καθώς και Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η σορός εντοπίστηκε εντός της υποθαλάσσιας σήραγγας, όπου και ασφαλίστηκε με ειδικά μέσα. Εξελίξεις αναφορικά με την ανάσυρση της σορού θα γνωστοποιηθούν με νεότερο Δελτίο Τύπου.

Τα τρία σενάρια εξετάζονται

Σύμφωνα με τις Αρχές τρία είναι τα επικρατέστερα σενάρια που εξετάζονται αναφορικά με την τραγωδία που σημειώθηκε. Το πρώτο αφορά τα ισχυρά ρεύματα που επικρατούν στο σημείο. Έμπειροι δύτες αναφέρουν ότι μπορούν να παρασύρουν ακόμη και τους πιο εκπαιδευμένους καταδύτες σε μεγαλύτερο βάθος, καθιστώντας την επιστροφή εξαιρετικά δύσκολη.

Το δεύτερο σενάριο εξετάζει πιθανό εγκλωβισμό στο εσωτερικό της σήραγγας ή σε κάποιο στενό πέρασμα. Η πολύπλοκη γεωμορφολογία του σπηλαίου, με περιορισμένα ανοίγματα και απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, μπορεί να μετατρέψει μια κατάδυση σε παγίδα, ειδικά αν χαθεί ο προσανατολισμός.

Το τρίτο σενάριο σχετίζεται με αποπροσανατολισμό και εξάντληση. Αν και ο δύτης διέθετε εξοπλισμό με επαρκές οξυγόνο και υποβρύχιο σκούτερ, οι απαιτητικές συνθήκες στο εσωτερικό του σπηλαίου αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας και αέρα, ενώ η περιορισμένη ορατότητα καθιστά κάθε λάθος κρίσιμο.

Τι είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το σημείο όπου έγινε η κατάδυση μοιάζει με ένα υποθαλάσσιο πηγάδι. Η είσοδός του βρίσκεται λίγα μέτρα από τα βράχια και φτάνει κάθετα μέχρι και τα 30 μέτρα.

Δεν είναι απλώς μια τρύπα, αλλά μέρος ενός μικρού υποθαλάσσιου σπηλαίου, με στενά περάσματα και ρεύματα, που μπορεί να εγκλωβίσουν ακόμα και έμπειρους δύτες. Παρότι βρίσκεται κοντά στην ακτή, θεωρείται πολύ επικίνδυνο σημείο.

Το πηγάδι που πήγαν να εξερευνήσουν τα έμπειρα στελέχη

Antonis Grafas

Η προειδοποίηση στο σημείο

Στο σημείο υπάρχει και προειδοποιητική επιγραφή, που γράφει:

«Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».

Η επιγραφή έχει τοποθετηθεί από τον Χρήστο Μπαρούχα, συνιδρυτή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής.

Βουλιαγμένη Επιγραφή

Η προειδοποιητική πινακίδα που έχει τοποθετηθει στη Βουλιαγμένη

Παλιές τραγωδίες στην περιοχή

Το «πηγάδι του Διάβολου» έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με τραγικά περιστατικά. Το 1978, τρεις νεαροί Αμερικανοί είχαν χαθεί μέσα στο υποθαλάσσιο σπήλαιο και εντοπίστηκαν πολλά χρόνια αργότερα.

Βουλιαγμένη

