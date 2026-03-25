Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου δύτη

Εντοπίστηκε στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης η σορός του 34χρονου δύτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε σε μεγάλο βάθος, γεγονός που δεν επέτρεψε την άμεση ανάσυρσή της από το σημείο.

Ποιος είναι ο 34χρονος δύτης

Πρόκεται για επαγγελματία πιλότο της Πολιτικής Αεροπορίας, που ζει στη Βούλα και εργάζεται σε ελληνοϊταλική εταιρεία.

Ο 34χρονος, γνωστός για το ήρεμο χαρακτήρα του και το πάθος του για τις καταδύσεις και τις μηχανές, είχε αφιερώσει πολλές ώρες σε αυτό το χόμπι, αποκτώντας σημαντική εμπειρία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου, όταν ο φίλος του κατάφερε να βγει μόνος στην επιφάνεια και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές ότι ο 34χρονος πιθανώς παγιδεύτηκε μέσα σε υποθαλάσσια σήραγγα.

Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα, με τη συμμετοχή πλωτού σκάφους, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία. Οι συνθήκες στο σημείο, λόγω του μεγάλου βάθους και των ισχυρών ρευμάτων, κρίνονται εξαιρετικά απαιτητικές.

Το χρονικό

Ο 34χρονος που είναι έμπειρος δύτης, πήγε για κατάδυση με φίλο του στο σημείο την περασμένη Κυριακή. Ο φίλος του έχασε τα ίχνη του 34χρονου και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές.

Ο αγνοούμενος δύτης εγκλωβίστηκε σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο, το «Πηγάδι του Διαβόλου» με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, παρά το γεγονός ότι απέχει λίγα μόλις μέτρα από την ακτή.

Πρόκειται για μια κάθετη υποθαλάσσια τρύπα, που μοιάζει με πηγάδι και βρίσκεται στο δεύτερο λιμανάκι, σε σχετικά μικρή απόσταση από την ακτή. Η είσοδός του εντοπίζεται περίπου στα 10 με 12 μέτρα βάθος και κατεβαίνει σχεδόν κάθετα μέχρι τα 30 μέτρα, δημιουργώντας την αίσθηση ενός σκοτεινού, με βάθος, ανοίγματος μέσα στη θάλασσα.

