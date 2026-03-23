Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Δημήτρης Δρίζος

  Ο 34χρονος πιλότος και έμπειρος δύτης αγνοείται μετά από κατάδυση σε επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.
  • Ο συνοδός δύτης βγήκε στην επιφάνεια και ενημέρωσε τις αρχές ότι ο 34χρονος πιθανώς παγιδεύτηκε σε υποθαλάσσια σήραγγα.
  • Η επιχείρηση διάσωσης, με συμμετοχή Λιμενικού και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών, είναι σε εξέλιξη αλλά η ανάσυρση αναμένεται μετά τις 24 Μαρτίου λόγω απαιτήσεων εξοπλισμού.
  • Ο αγνοούμενος διέθετε ειδικό εξοπλισμό με οξυγόνο για 3
  • 5 ώρες και υποβρύχιο σκούτερ, αλλά οι συνθήκες στον χώρο παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες.
Συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού του 34χρονου δύτη που εγκλωβίστηκε σε υποθαλάσσιο, επικίνδυνο σημείο στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης. Ο επαγγελματίας πιλότος της Πολιτικής Αεροπορίας, που ζει στη Βούλα και εργάζεται σε ελληνοϊταλική εταιρεία, αγνοείται μετά από κατάδυση σε περιοχή με ιδιαιτέρως δύσκολες συνθήκες.

Ο 34χρονος, γνωστός για το ήρεμο χαρακτήρα του και το πάθος του για τις καταδύσεις και τις μηχανές, είχε αφιερώσει πολλές ώρες σε αυτό το χόμπι, αποκτώντας σημαντική εμπειρία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου, όταν ο συνοδός δύτης κατάφερε να βγει μόνος στην επιφάνεια και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές ότι ο 34χρονος πιθανώς παγιδεύτηκε μέσα σε υποθαλάσσια σήραγγα.

Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα, με τη συμμετοχή πλωτού σκάφους, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία. Οι συνθήκες στο σημείο, λόγω του μεγάλου βάθους και των ισχυρών ρευμάτων, κρίνονται εξαιρετικά απαιτητικές.

Οι αρχές έχουν εντοπίσει τη θαλάσσια σήραγγα όπου εκτιμάται ότι βρίσκεται ο δύτης, αλλά η επιχείρηση ανάσυρσής του δεν αναμένεται πριν από τις 24 Μαρτίου. Η καθυστέρηση οφείλεται στην ανάγκη προετοιμασίας εξειδικευμένου εξοπλισμού, απαραίτητου για την ασφαλή αντιμετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών στο σημείο.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος δύτης φορούσε ειδικό εξοπλισμό που του παρείχε επιπλέον οξυγόνο για 3 έως 5 ώρες, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ, που διευκολύνει τη μετακίνηση κατά τη διάρκεια των καταδύσεων. Παρά τη χρήση αυτού του εξοπλισμού, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη λόγω των συνθηκών στον υποθαλάσσιο χώρο.

Το χρονικό

Ο 34χρονος που είναι έμπειρος δύτης, πήγε για κατάδυση με φίλο του στο σημείο. Ο φίλος του ήταν αυτός που έχασε τα ίχνη του 34χρονου και ενημέρωσε τις Αρχές.

Ο αγνοούμενος δύτης εγκλωβίστηκε σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο, το «Πηγάδι του Διαβόλου» με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, παρά το γεγονός ότι απέχει λίγα μόλις μέτρα από την ακτή.

Πρόκειται για μια κάθετη υποθαλάσσια τρύπα, που μοιάζει με πηγάδι και βρίσκεται στο δεύτερο λιμανάκι, σε σχετικά μικρή απόσταση από την ακτή. Η είσοδός του εντοπίζεται περίπου στα 10 με 12 μέτρα βάθος και κατεβαίνει σχεδόν κάθετα μέχρι τα 30 μέτρα, δημιουργώντας την αίσθηση ενός σκοτεινού, με βάθος, ανοίγματος μέσα στη θάλασσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι ασφαλές για απλούς λουόμενους ή αρχάριους δύτες, καθώς το βάθος και η μορφολογία του μπορεί να κρύβουν κινδύνους.

Η τραγωδία του 1978 που έκανε διάσημη το «πηγάδι του Διαβόλου»

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Λίμνη Βουλιαγμένης έχει αποκτήσει τη φήμη ενός από τα πιο επικίνδυνα σημεία για σπηλαιοκατάδυση. Πίσω από τον μύθο, υπάρχει μια πραγματική ιστορία που σημάδεψε για πάντα το σημείο.

Τον Σεπτέμβριο του 1978, τρεις νεαροί Αμερικανοί αποφάσισαν να επιχειρήσουν κάτι που τότε ελάχιστοι κατανοούσαν πόσο επικίνδυνο ήταν: να εισχωρήσουν στο υποθαλάσσιο σπήλαιο της λίμνης. Επρόκειτο για δύο στρατιωτικούς που υπηρετούσαν στην αμερικανική βάση του Ελληνικού και μία νεαρή γυναίκα, συγγενικό πρόσωπο του ενός.

Ο 32χρονος λοχίας Ντόναλντ Μίσαντ, ο 21χρονος σμηνίτης Μαρκ Γκράνφορντ και η 20χρονη Τζόαν Γκράνφορντ μπήκαν στο σπήλαιο με σκοπό την εξερεύνηση. Δεν επρόκειτο για οργανωμένη αποστολή με σύγχρονα μέσα, αλλά για μια τολμηρή –και τελικά μοιραία– απόφαση.

Δεν βγήκαν ποτέ.

Η εξαφάνισή τους κινητοποίησε άμεσα τις αρχές. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού μέσα στο σπήλαιο. Παρά τις προσπάθειες, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος τους.

Το σπήλαιο αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά αμείλικτο. Οι στοές του, πολύπλοκες και γεμάτες παγίδες, δεν άφησαν περιθώρια.

Χρόνια αργότερα, το 1989, νέα αποστολή σπηλαιοδυτών κατάφερε να εντοπίσει ελάχιστα στοιχεία: μία φιάλη κατάδυσης και κάποια προσωπικά αντικείμενα. Ήταν η πρώτη ένδειξη ότι οι τρεις νέοι είχαν πράγματι χαθεί βαθιά μέσα στο υποθαλάσσιο δίκτυο.

Το 2006 εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά μέσα στο σπήλαιο και έναν χρόνο αργότερα, το 2007, οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ανήκαν στους τρεις αγνοούμενους Αμερικανούς.

Έτσι, έκλεισε οριστικά ένας κύκλος αγωνίας που είχε ξεκινήσει το 1978 ενώ να σημειωθεί πως το Λιμενικό είχε τοποθετήσει, σύμφωνα με πολλούς, κάγκελα στο σημείο.

