Αργολίδα: Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες - Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μάντρα

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Αργολίδα, στο οποίο τραυματίστηκαν πέντε άτομα.

Ειδικότερα, το συμβάν σημειώθηκε στο ύψος της Νέας Τίρυνθας, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» σε μάντρα με κάγκελα και σιδερένια αυλόπορτα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα argolikeseidhseis.gr, από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης τραυματίστηκαν οι πέντε επιβαίνοντες και συγκεκριμένα δύο ενήλικες και τρία παιδιά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, όπως καταγράφεται και στις φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, από το συμβάν προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές.

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Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

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