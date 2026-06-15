Πάρος: Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/06) στην Περιφερειακή Οδό Παροικίας στην Πάρο, κοντά στο Γυμνάσιο της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το parianostypos, μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο ένας από τους δύο αναβάτες να χάσει τη ζωή του, ενώ ο δεύτερος να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί για νοσηλεία.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Aρχές.