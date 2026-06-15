Πύργος: Τραυματίστηκε διανομέας σε τροχαίο - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο
Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα και Καπετάν Γιωργη
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Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον Πύργο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός διανομέα.
Σύμφωνα με το patrisnews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα και Καπετάν Γιωργη.
Το δίκυκλο του διανομέα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία του Πύργου συγκρούστηκε με I.X με αποτέλεσμα ο πρώτος να βρεθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Πύργου.
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