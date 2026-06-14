Σοβαρό τροχαίο στη Ρόδο: Μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ – Ένας τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 16:40 σήμερα (14/6) στη Λεωφόρο Ρόδου – Καλλιθέας, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία Ρόδου, μηχανή μεγάλου κυβισμού συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Ρόδου καθώς φέρει πολλαπλά κατάγματα, ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, όπως μεταδίδει η «Ροδιακή».

Παράλληλα, την ίδια περίπου ώρα σημειώθηκε ακόμη ένα τροχαίο στην περιοχή της Παστίδας, όπου αναφέρεται ένας ακόμη τραυματισμός. Τα αίτια και των δύο περιστατικών διερευνώνται από την Τροχαία Ρόδου.