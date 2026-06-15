Χανιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε άνδρα κι εγκατέλειψε το σημείο

Snapshot Ένα ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε έναν άνδρα στην οδό Ακρωτηρίου στα Χανιά την Κυριακή το βράδυ.

Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο μετά το ατύχημα.

Ο τραυματίας άνδρας υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Η κατάσταση της υγείας του άνδρα δεν προκαλεί ανησυχία σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Χανιά, το βράδυ της Κυριακής και συγκεκριμένα στην οδό Ακρωτηρίου.

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, παρέσυρε έναν άνδρα που κινούνταν επί της οδού ενώ στη συνέχεια, φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο άνδρας που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο, τραυματίστηκε ελαφρά και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, για εξετάσεις, ενώ η κατάσταση της υγείας του, δεν εμπνέει ανησυχία.

Διαβάστε επίσης