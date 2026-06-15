Δήμαρχος Κόνιτσας στο Newsbomb: «Είχαμε κάνει προσπάθεια να τους πάρουμε από εκεί αλλά δεν έφευγαν»

Τα αδέλφια ζούσαν στο κοντέινερ από τον σεισμό του 1996 και αρνούνταν να μετακινηθούν παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του δήμου.

Μιχάλης Παπαδάκος

Δήμαρχος Κόνιτσας στο Newsbomb: «Είχαμε κάνει προσπάθεια να τους πάρουμε από εκεί αλλά δεν έφευγαν»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια βρήκαν τραγικό θάνατο στην Κόνιτσα λόγω πυρκαγιάς σε κοντέινερ όπου διέμεναν.
  • Τα αδέλφια ζούσαν στο κοντέινερ από τον σεισμό του 1996 και αρνούνταν να μετακινηθούν παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του δήμου.
  • Η κοινωνική υπηρεσία του δήμου παρείχε φαγητό και η δημοτική Αρχή έκανε αιτήματα ακόμα και στην εισαγγελία για τη μετεγκατάσταση τους χωρίς αποτέλεσμα.
  • Η δημοτική Αρχή θεωρεί ότι η άρνηση μετακίνησης των ηλικιωμένων οδήγησε στην τραγωδία.
  • Ο δήμαρχος Κόνιτσας εκφράζει τη λύπη του και επέστρεφε στην Κόνιτσα μετά το τραγικό συμβάν.
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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα εκεί όπου τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα στο κοντέινερ στο οποίο διέμεναν, όταν ξέσπασε πυρκαγιά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από τον σεισμό του '96 στο κοντέινερ

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κόνιτσας, Ανδρέα Παπασπύρου, τα τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια, διέμεναν εκεί εδώ και δεκαετίες, από τον καταστροφικό σεισμό του 1996 κι έπειτα, που είχε ξεσπιτώσει αρκετούς δημότες του ηπειρώτικου δήμου.

«Έμεναν εκεί από τότε, από τους σεισμούς και δεν ήθελαν να φύγουν» λέει ο δήμαρχος Κόνιτσας, Ανδρέας Παπασπύρου, στο Newsbomb.gr τονίζοντας ότι η δημοτική Αρχή είχε κάνει επανειλημμένα προσπάθειες να τους πάρει από το κοντέινερ και να μετεγκατασταθούν σε κάποιο οίκημα ή κάποια δομή.

«Ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι, 69-70 ετών ήταν το μικρότερο από τα αδέλφια. Η κοινωνική υπηρεσία του δήμου τους παρείχε φαγητό, είχαμε κάνει πολλές προσπάθειες να τους μεταπείσουμε, αλλά δεν ήθελαν να μετακινηθούν και δυστυχώς φτάσαμε σ' αυτό το τραγικό γεγονός.

«Είχαμε κάνει αίτημα και στην εισαγγελία»

Λόγω της επικινδυνότητας και των συνθηκών διαβίωσης της οικογένειας στο κοντέινερ, η δημοτική Αρχή είχε προσπαθήσει να τους πείσει να μετακινηθούν και να πάνε σε κάποιο σπίτι, ωστόσο, εκείνοι αρνούνταν. «Πάλι τώρα τελευταία είχαμε αποστείλει και σχετικό έγγραφο στην εισαγγελία για να κινηθούν οι διαδικασίες και να φύγουν από το κοντέινερ, όμως για μια ακόμα δεν υπήρξε αποτέλεσμα».

Ο κ. Παπασπύρου ήταν συντετριμμένος από το τραγικό συμβάν κι επιστρέφει αυτή την ώρα στην Κόνιτσα από την Αθήνα.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

«Κατά τις πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά σε κοντέινερ στην περιοχή Κάτω Κόνιτσα Ιωαννίνων.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δελβινακίου.

Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίσθηκαν 4 σοροί και συγκεκριμένα 3 γυναίκες 85, 83, και 69 ετών καθώς και 1 άνδρας 76 ετών.

Με συντονισμένες ενέργειες των Πυροσβεστικών Δυνάμεων η πυρκαγιά κατεσβέσθη.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το αρμόδιο ανακριτικό Τμήμα Ιωαννίνων».

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