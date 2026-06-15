Κόνιτσα: Νεκρά τέσσερα αδέλφια - Απανθρακώθηκαν μέσα σε κοντέινερ
Η πυροσβεστική έφτασε άμεσα, αλλά δεν κατάφερε να σώσει τα ηλικιωμένα άτομα
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- Τέσσερα αδέλφια, ηλικίας 64 έως 84 ετών, βρήκαν τραγικό θάνατο στην Κόνιτσα.
- Τα αδέλφια απανθρακώθηκαν μέσα σε κοντέινερ όπου διέμεναν.
- Το περιστατικό συνέβη στην είσοδο της πόλης της Κόνιτσας.
- Η αιτία της φωτιάς παραμένει αδιευκρίνιστη.
- Η πυροσβεστική έφτασε άμεσα, αλλά δεν κατάφερε να σώσει τα ηλικιωμένα άτομα.
Τέσσερα αδέλφια, ένας άνδρας και τρεις γυναίκες, βρήκαν τραγικό θάνατο, καθώς απανθρακώθηκαν μέσα στο κοντέινερ, στο οποίο ζούσαν στην Κόνιτσα.
Το συμβάν έλαβε χώρα κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, στην είσοδο της πόλης της Κόνιτσας, με την πυροσβεστική να σπεύδει άμεσα στο συμβάν, όμως για τα ηλικιωμένα αδέλφια ήταν ήδη αργά.
Οι ηλικίες των θανόντων ήταν από 64 έως 84 ετών.
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