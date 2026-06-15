Η τραγική ιστορία των αδερφών που απανθρακώθηκαν στην Κόνιτσα - Ζούσαν από το 1996 σε κοντέινερ

Snapshot Τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια βρήκαν τραγικό θάνατο σε φωτιά που ξέσπασε σε κοντέινερ στην Κόνιτσα, όπου ζούσαν από το 1996.

Το κοντέινερ αποτέλεσε την κατοικία τους μετά τον σεισμό του 1996 που κατέστρεψε το σπίτι τους, το οποίο αρνήθηκαν να αποκαταστήσουν.

Ο Δήμος Κόνιτσας και η Εκκλησία παρείχαν καθημερινή μέριμνα και τρόφιμα, παρά την άρνηση των αδελφών να δεχθούν βοήθεια.

Κοινωνικές υπηρεσίες είχαν ενημερώσει την Εισαγγελία και είχε γίνει αυτοψία στον χώρο λόγω της κρίσιμης κατάστασης των αδελφών.

Η Πυροσβεστική διενεργεί έρευνα για τα αίτια της φωτιάς που προκάλεσε τον θάνατο των τεσσάρων ηλικιωμένων. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές, όσο και ανατριχιαστικές, είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την ανείπωτη τραγωδία στην Κόνιτσα, όπου τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα σε ένα κοντέινερ τα ξημερώματα.

Όπως αποκαλύπτεται, ήταν η «κατοικία» τους για τρεις ολόκληρες δεκαετίες!

Από τον μεγάλο σεισμό του 1996… στο σήμερα

Το ημερολόγιο για τα τέσσερα αδέλφια (έναν άνδρα και τρεις γυναίκες, ηλικίας από 69 έως 84 ετών) σταμάτησε τον Ιούλιο του 1996.

Τότε, ο μεγάλος σεισμός που έπληξε την Κόνιτσα κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι τους, το οποίο βρισκόταν ακριβώς πίσω από το κοντέινερ.

Στο πλαίσιο της τότε ανοικοδόμησης, το κράτος τους είχε προσφέρει τη δυνατότητα αποκατάστασης της κατοικίας τους. Εκείνοι, όμως, την αρνήθηκαν πεισματικά.

Έκτοτε, επέλεξαν να απομονωθούν και να συνεχίσουν τη ζωή τους μέσα στο κοντέινερ, στο οποίο έμελλε 30 χρόνια μετά ν’ αφήσουν την τελευταία τους πνοή.

Η διαρκής άρνηση και η παρέμβαση της Εισαγγελίας

Η τοπική κοινωνία της Κόνιτσας, γνώριζε την ιδιαιτερότητα της κατάστασης.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, τόσο ο Δήμος Κόνιτσας όσο και η Εκκλησία στάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια αδιάλειπτα στο πλευρό τους.

Παρά το γεγονός ότι τα αδέλφια αντιμετώπιζαν κάθε προσφορά με καχυποψία και άρνηση, η μέριμνα ήταν καθημερινή, με τις τοπικές δομές να τους εξασφαλίζουν το φαγητό και τα απαραίτητα τρόφιμα.

Η κατάσταση ήταν τόσο οριακή, που στο παρελθόν οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν αναγκαστεί να ενημερώσουν την Εισαγγελία. Μάλιστα, είχε πραγματοποιηθεί και αυτοψία στον χώρο.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τα ξημερώματα, προκαλώντας τον θάνατο των τεσσάρων ηλικιωμένων. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί εξονυχιστική έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά.

Μια υπόθεση που ξεκίνησε από τα ερείπια ενός σεισμού το 1996, έκλεισε σήμερα με τον πιο τραγικό επίλογο αφήνοντας την τοπική κοινωνία στην θλίψη..

*Με πληροφορίες από το Epiruspost.gr

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