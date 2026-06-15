Κίνηση τώρα: Απέραντη ταλαιπωρία στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Αττική Οδό

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικότερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, καθώς μετ΄εμποδίων πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται τόσο στην άνοδο όσο και στη κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Ιωνία προς τα Σεπόλια, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας από το Χαλάνδρι προς το κέντρο.

Μικρότερης κλίμακας προβλήματα παρατηρούνται στη Μεσογείων από τον Χολαργό προς το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, στην Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη και στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Καθυστερήσεις στην Αττική οδό





Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 5'-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία.