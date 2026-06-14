Χανιά: Οδηγός αυτοκινήτου χτύπησε διανομέα και τον εγκατέλειψε

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στα Χανιά, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όταν οδηγός αυτοκινήτου συγκρούστηκε με σφοδρότητα με ένα ηλεκτρικό μηχανάκι που οδηγούσε διανομέας, τραυματίζοντάς τον.

Ωστόσο, σύμφωνα με το flashnews.gr, αντί να σταματήσει και να καλέσει σε βοήθεια, προσπάθησε να τραπεί σε φυγή, εγκαταλείποντας τον οδηγό της μηχανής στο οδόστρωμα.

Τελικά, δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί πολύ καθώς υπήρχαν μάρτυρες που είδαν το περιστατικό και συνέληφθη από αστυνομικούς σε κοντινή απόσταση στον ίδιο δρόμο.

Ο διανομέας που έφερε αρκετά τραύματα από τη σύγκρουση, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, έχοντας τις αισθήσεις του. Τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Διαβάστε επίσης