Αργολίδα: Νεκρός ανήλικος σε τροχαίο - Οδηγούσε δίκυκλο

Τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ανηλίκου είχε ως αποτέλεσμα η ανατροπή δίκυκλου μοτοποδηλάτου που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Αργολίδα, στο 12ο χλμ. της επαρχιακής οδού Άργους – Προσύμνης.

Το δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο ανήλικος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το αποτέλεσμα αυτής της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άργους – Μυκηνών.

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