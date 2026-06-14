Αργολίδα: Νεκρός ανήλικος σε τροχαίο - Οδηγούσε δίκυκλο
Το δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο ανήλικος εξετράπη της πορείας του
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Τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ανηλίκου είχε ως αποτέλεσμα η ανατροπή δίκυκλου μοτοποδηλάτου που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Αργολίδα, στο 12ο χλμ. της επαρχιακής οδού Άργους – Προσύμνης.
Το δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο ανήλικος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το αποτέλεσμα αυτής της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού.
Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άργους – Μυκηνών.
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