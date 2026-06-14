Τροχαίο στο Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές, ένας τραυματίας

Snapshot Στο Ράλλυ Δωδώνης, αγωνιστικό όχημα εκτράπηκε της πορείας του και έπεσε πάνω σε θεατές.

Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις για την παροχή βοήθειας και την αποκατάσταση της ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (14/6) στο Ράλλυ Δωδώνης, όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε θεατές, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός ατόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το ατύχημα συνέβη στη διαδρομή 2 του αγώνα, με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βγήκε εκτός ελέγχου να διερευνώνται.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στον χώρο του αγώνα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις για την παροχή βοήθειας στον τραυματία και την αποκατάσταση της ασφάλειας της ειδικής διαδρομής.