Ηράκλειο: Σοβαρό τροχαίο στη Μεσαρά - Ήταν συγγενείς οι δύο οδηγοί

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Μεσαρά στο Ηράκλειο, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, οι οδηγοί των οποίων φαίνεται να έχουν συγγενική σχέση.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Πετροκεφαλίου, σε έναν δρόμο όπου, σύμφωνα με κατοίκους, καταγράφονται συχνά τροχαία ατυχήματα. Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο επιβατικά οχήματα, εκ των οποίων το ένα μετέφερε δύο τουρίστες.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι τέσσερις επιβαίνοντες. Πιο σοβαρά φέρεται να έχει τραυματιστεί ο οδηγός του ενός οχήματος, ο οποίος υπέστη πολλαπλά κατάγματα και μεταφέρθηκε για νοσηλεία.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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