Ομόνοια: Oδηγός χτύπησε κι εγκατέλειψε 50χρονο

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Τροχαία Αττική για τον εντοπισμό οδηγού που φέρεται να παρέσυρε και να εγκατέλειψε έναν 50χρονο άνδρα στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Ομόνοιας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί, όταν ο πεζός επιχείρησε να διασχίσει την οδό Πειραιώς στο ύψος της πλατείας Ομονοίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν στο δελτίο ειδήσεων του STAR, ένα λευκό όχημα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα τον χτύπησε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα λίγα μέτρα πιο κάτω, χωρίς όμως να εξέλθει για να προσφέρει βοήθεια. Αντιθέτως, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο άνθρωπος αυτός, μέσα στην ατυχία του ήταν και τυχερός, καθώς σε ένα κατάστημα στην οδό Πειραιώς, ένα κατάστημα με τουριστικά είδη, ήταν μέσα τρεις τουρίστες οι οποίοι έτυχε να είναι και γιατροί, οι οποίοι έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και καταθέσεις μαρτύρων, με στόχο την ταυτοποίηση και σύλληψη του οδηγού που εγκατέλειψε το θύμα μετά την παράσυρση.

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