Κηφισός: Γερανός ξήλωσε πινακίδα κυκλοφορίας - Απο τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός
Το συμβάν σημειώθηκε στον ρεύμα προς Πειραιά, πριν την έξοδο της Πέτρου Ράλλη
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Τμήμα πινακίδας στη λεωφόρο Κηφισού ξήλωσε γερναός, με αποτέλεσμα τα κομμάτια της να πέσουν στον δρόμο.
Το συμβάν σημειώθηκε στον ρεύμα προς Πειραιά, πριν την έξοδο της Πέτρου Ράλλη, όταν το «παπαγαλάκι« ενός φορτηγού, ξήλωσε το κάτω μέρος τη πινακίδας.
Βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media καταγράφει τη στιγμή, αλλά και την προσπάθεια οδηγού μοτοσυκλέτας να διατηρήσει τον έλεγχο αποφεύγοντας τα συντρίμμια της πινακίδας που μόλις έχουν πέσει.
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