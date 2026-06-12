Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο: Προσωρινά κρατούμενος ο 44χρονος οδηγός

Snapshot Ο 44χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο τέθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά από ένταλμα σύλληψης για απόπειρα αλλοίωσης αποδεικτικών στοιχείων και παραβίαση περιοριστικού όρου.

Η πραγματογνωμοσύνη στο σημείο του δυστυχήματος ξεκίνησε, με τον εμπειρογνώμονα να εξετάζει τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο του οχήματος για να διαπιστωθεί η ταχύτητα πριν τη σύγκρουση.

Ο 44χρονος φέρεται να ζήτησε να καταστραφούν στοιχεία από τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο του οχήματος μέσω οδηγών οδικής βοήθειας, κάτι που αρνείται υποστηρίζοντας ότι ήθελε να προστατεύσει τα δεδομένα από πιθανή φωτιά.

Η κύρια ανάκριση συνεχίζεται και αναμένονται τα πρώτα τεχνικά συμπεράσματα για το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη. Snapshot powered by AI

Η υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου της 17ης Μαΐου 2026 στην Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου μπαίνει σε κρίσιμη φάση, καθώς ο 44χρονος που κατηγορείται για τη μοιραία σύγκρουση, το οποίο στοίχισε την ζωή σε μάνα και κόρη, οδηγήθηκε στη φυλακή.

Ο Β' Τακτικός Ανακριτής Πλημμελειοδικών Ρόδου εξέδωσε ένταλμα σύλληψης, αποδίδοντας απόπειρα αλλοίωσης αποδεικτικών στοιχείων και παραβίαση του έκτου περιοριστικού όρου που απαγόρευε κάθε ενασχόληση με μηχανοκίνητα μέσα, όπως αναφέρει η «δημοκρατική».

Ο ανακριτής έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για ένταλμα και εξασφαλίστηκε η σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέως.

Στον τόπο του δυστυχήματος ξεκίνησε σήμερα η πραγματογνωμοσύνη. Ο εμπειρογνώμονας θα εξετάσει το μαύρο κουτί, τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο από τον οποίο θα αντληθεί η ταχύτητα κίνησης τα δευτερόλεπτα πριν τη μετωπική σύγκρουση. Τα δεδομένα αυτά θεωρούνται καθοριστικά για τη διακρίβωση των αιτίων του δυστυχήματος.

Καταγγελία ότι ζήτησε καταστροφή στοιχείων

Όσον αφορά την απόπειρα αλλοίωσης σύμφωνα με τις καταγγελίες σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την αποφυλάκιση. Στις 20 Μαΐου 2026, περίπου 19:00, ο 44χρονος φέρεται να επικοινώνησε με οδηγό εταιρείας οδικής βοήθειας στη μάντρα όπου φυλάσσεται το όχημα. Ζήτησε, κατά την καταγγελία, να γίνουν ενέργειες που θα κατέστρεφαν στοιχεία στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο. Όταν ο οδηγός αρνήθηκε ο κατηγορούμενος επιχείρησε να προσεγγίσει δεύτερο οδηγό μέσω τρίτου προσώπου, προβάλλοντας την δικαιολογία ότι θέλουν να τραβήξουν φωτογραφίες από το όχημα. Η καταγγελία θεωρεί την αιτιολογία πρόσχημα με πραγματικό στόχο την πρόσβαση στο κατασχεθέν όχημα.

Αρνείται τις κατηγορίες

Ο 44χρονος αρνήθηκε στο σύνολό τα όσα του αποδίδονται. Υποστήριξε ότι δεν θέλησε να αφαιρέσει ή να αλλοιώσει στοιχεία, αλλά να διασφαλίσει ότι δεν θα καταστραφούν από πιθανή ανάφλεξη. Υποστήριξε ότι λάμβανε ειδοποιήσεις από την εφαρμογή ελέγχου του αυτοκινήτου για κίνδυνο φωτιάς μετά τη σύγκρουση και ανησύχησε πως ο ηλεκτρονικός εγκέφαλο θα καταστραφεί μαζί με το όχημα.

Να σημειωθεί ότι η κύρια ανάκριση παραμένει σε εξέλιξη, με την πραγματογνωμοσύνη να αναμένεται να προσφέρει τα πρώτα τεχνικά συμπεράσματα για τη σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα 56 ετών και την 26χρονη κόρη της.

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