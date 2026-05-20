Τροχαίο στη Ρόδο: Γερμανοί τουρίστες είδαν τον οδηγό να περνά «βαθύ κόκκινο» φανάρι

Νέα δεδομένα για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο φέρνει μια νέα, δραματική μαρτυρία που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Μια οικογένεια Γερμανών τουριστών που βρισκόταν στο σημείο της τραγωδίας αποτελούν το πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση, καθώς οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι είδαν τα πάντα δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία πρόσκρουση που κόστισε τη ζωή σε έναν 44χρονο οδηγό.



Η συγκεκριμένη κατάθεση έρχεται να κουμπώσει με τις πρώτες αναφορές άλλων αυτοπτών μαρτύρων, οι οποίοι επίσης έκαναν λόγο για καθαρή παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Πάντως, η αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για να επιβεβαιώσει το πλήρες χρονικό και τις συνθήκες του ατυχήματος που έχει προκαλέσει βαθιά αναστάτωση στην τοπική κοινότητα.

