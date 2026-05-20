Ρόδος: Ελεύθερος υπό όρους ο 44χρονος οδηγός του δυστυχήματος με θύματα μητέρα και κόρη

Snapshot Ο 44χρονος οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα στη Ρόδο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση μία φορά το μήνα στο ΑΤ Ρόδου, 50.000 ευρώ εγγυοδοσία και απαγόρευση χρήσης οχημάτων.

Του ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για επικίνδυνη οδήγηση που οδήγησε στον θάνα Snapshot powered by AI

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση μία φορά το μήνα στο ΑΤ Ρόδου, 50.000 ευρώ εγγυοδοσία και απαγόρευση χρήσης οχημάτων οποιουδήποτε είδους) αφέθηκε ελεύθερος το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5) o 44χρονος οδηγός από τη Ρόδο, το όχημα του οποίου συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με άλλο όχημα την περασμένη Κυριακή 17 Μαΐου στην εθνική οδό Ρόδου - Λίνδου προκαλώντας τον θάνατο 57χρονης και της 26χρονης κόρης της που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο.

Σε βάρος του, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, είχε ασκήσει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση εξαιτίας της οποίας επήλθε θάνατος των δύο γυναικών, παραπέμποντάς τον στον ανακριτή, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε και απολογήθηκε σήμερα, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του.

Εν τω μεταξύ, σήμερα στις 11.00 το πρωί, τελέστηκε στην πόλη της Ρόδου μέσα σε κλίμα οδύνης, η κηδεία της μητέρας και κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα, παρουσία συγγενών, φίλων και δεκάδων κατοίκων της Ρόδου που τις συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης